Belinda niega tener vínculos con el hijo de El Chapo

La cantante Belinda en un presenta "Mi vida en looks" de Vogue.

“¿Quieren saber quién es la súper famosa artista que ha sido amiga personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el líder sanguinario de Los Chapitos? ¿Quieren saber quién es esta joven mujer que ha pasado cenas a la luz de la Luna en playas de Sinaloa con este narcotraficante, uno de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos?", cuestionó la comunicadora.

"Con mucha cautela y tacto, Mini Lic (Dámaso López Serrano, exmiembro de la organización criminal) me dijo: 'No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía'”, comentó Hernández.

"¿Iván Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante?”, preguntó Anabel Hernández.

"Si", respondió el Mini Lic.

Postura de Belinda

Anabel Hernández continuó la entrevista preguntándole a su fuente en qué circunstancias el hijo de El Chapo le había comentado la situación.

"Era cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero pues él presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminaron como amigos", agregó Serrano, que en 2017 se declaró culpable de tráfico de drogas y reconoció haber sido el autor de 15 asesinatos y 20 secuestros.

Ante la polémica desatada, la revista Quién contactó a la oficina de relaciones públicas de Belinda, quienes negaron los comentarios hechos por el exintegrante del cartel.

"Desconocemos completamente esa información que no tiene veracidad", dijo la oficina, según reseñó la publicación.