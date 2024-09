Beyoncé no recibe nominación a los Country Music Association Awards

Beyoncé actúa en un concierto Get Out the Vote para la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, el 4 de noviembre de 2016.

Beyoncé no solo logró posicionar en el No. 1 de la Billboard Hot 100 el sencillo Texas Hold ‘Em; el álbum también rompió récord en Spotify al sumar 76,13 millones de reproducciones en el día de su estreno, y lideró lista Billboard 200. Queen B, como es conocida popularmente, también se consagró como la primera mujer afroamericana en encabezar el ránking de Álbums Country de la revista musical Billboard.

Nominaciones

Sin embargo, los elogios de la crítica musical y de los fanáticos de Beyoncé no fueron suficientes para que obtuviera un lugar en la ceremonia que reconoce los logros de artistas en la industria de la música country.

Las nominaciones de los CMA Awards las lidera Morgan Wallen con siete menciones, incluyendo Artista del Año y Canción del Año; mientras que Chris Stapleton y Cody Johnson lograron cinco nominaciones respectivamente.

Tras darse a conocer la decisión de la Academia, los fanáticos de Beyoncé compartieron en redes sociales su indignación y señalaron que la acción de los CMA es un desaire hacia la artista de 43 años. Otros instan a Beyoncé a realizar un concierto en la fecha de la premiación.

Beyoncé confesó que Cowboy Carter nació luego de ser rechazada mientras actuaba en los Premios CMA con The Chicks en 2016.

"Este álbum lleva más de cinco años haciéndose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenida... y fue muy claro que no lo estaba. Pero, debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical", explicó en una publicación en Instagram.

Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Tanner Adell, Willie Jones, Raphael Saadiq, The-Dream, Shabooze, son algunos de los artistas que participan en este proyecto que en total está compuesto por 27 canciones en las que experimenta con el género country, el funk, el hip-hop, el rock y otros estilos musicales.