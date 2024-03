Beyoncé estrena su octavo álbum de estudio "Cowboy Carter"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beyonce (@beyonce)

"Este álbum lleva más de cinco años haciéndose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenida... y fue muy claro que no lo estaba. Pero, debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical", explicó en una publicación en Instagram.

Los detalles sobre el material se mantuvieron en secreto, hasta hace unos días cuando Beyoncé reveló la lista de artistas que la acompañan en este disco, como Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Tanner Adell, Willie Jones, Raphael Saadiq, The-Dream, Shabooze, entre otros.

Son en total 27 canciones en las que experimenta con el género country, el funk, el hip-hop, el rock y otros estilos musicales.

Estreno

"COWBOY CARTER ES UNA OBRA DE ARTE", escribió la artista en una publicación en Instagram para celebrar el lanzamiento del disco.

Billboard reseñó que la esencia del mismo juega: "al estilo de un programa de radio, varios interludios hablados introducen las diferentes secuencias del álbum, dando lugar a una mezcla bien equilibrada de introspección, humor y exploración valiente".

Con este material, Beyoncé apuesta por abrir las puertas de la comunidad afroamericana en el género.

"Me siento honrada de ser la primera mujer afroamericana con el single número uno en la lista Hot Country Songs. Eso no habría sucedido sin el derramamiento de apoyo de todos y cada uno de ustedes. Mi esperanza es que dentro de unos años, la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere a la liberación de géneros musicales, sea irrelevante", dijo la intérprete.

No obstante, la mujer que cuenta con el mayor número de premios Grammy destacó que el proyecto: "No es un álbum de country. ¡Este es un álbum de Beyoncé!", dejando claro que imprimió su característico estilo.