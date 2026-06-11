Bill Gates revela que Jeffrey Epstein intentó chantajearlo por infiel

MIAMI.- El cofundador de Microsoft, Bill Gates, compareció bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia a puerta cerrada. Durante su testimonio, el filántropo admitió que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein recopiló información sobre sus infidelidades matrimoniales e intentó utilizarla como chantaje para presionarlo.

Según el testimonio escrito entregado por Gates al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, los intentos de extorsión ocurrieron después de que el empresario decidiera cortar toda comunicación con Epstein en 2014.

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El magnate tecnológico aclaró que sus encuentros iniciales, iniciados en 2011, tuvieron como único propósito discutir fondos benéficos para la salud global, un acercamiento que calificó nuevamente como un "grave error de juicio". Asimismo, enfatizó que estas facetas de su vida privada no estuvieron vinculadas a sus interacciones profesionales con el financista y reiteró ante los legisladores no haber participado ni presenciado ninguna actividad ilícita.

Infidelidades

La información revelada detalla que Epstein descubrió la relación extramatrimonial que Gates mantuvo con una jugadora de bridge rusa alrededor de 2010.

Años más tarde, tras el fin de sus interacciones comerciales, Epstein financió los estudios de codificación de la joven y, posteriormente, envió un correo electrónico a Gates solicitando el reembolso de dichos costes académicos.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el mensaje implícito del financista era claro: si el filántropo no mantenía su asociación financiera y el respaldo a sus proyectos, la relación secreta se haría pública, amenazando la estabilidad de su entonces matrimonio con Melinda French Gates.

Durante la sesión, los legisladores interrogaron a Gates sobre la naturaleza y frecuencia de sus reuniones en la residencia de Epstein en Nueva York.

El exdirector de Microsoft insistió en que su única motivación fue la promesa de Epstein de canalizar miles de millones de dólares de sus contactos hacia la Fundación Bill y Melinda Gates para la erradicación de enfermedades en países en desarrollo, una alianza que finalmente nunca llegó a materializarse.