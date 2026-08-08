Chappell Roan organiza evento para recaudar fondos para la comunicad LGTBI+

Chappell Roan asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La cantante Chappell Roan llevará a cabo un evento de dos días de duración para recaudar fondos para apoyar a jóvenes trans y a la comunidad LGTBI+, con su organización sin ánimo de lucro The Midwest Princess Project.

El evento lleva por nombre The Super Graphic Spectacular y tendrá lugar en el teatro The Shrine, de Los Ángeles, el 21 y 22 de octubre.

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De acuerdo con la página web de la organización, el evento surge en el marco del primer año de actividades de The Midwest Princess Project e incluirá entretenimiento en vivo, como actuaciones especiales y espectáculos de drag, iniciativas solidarias, participación comunitaria significativa, además de una actuación especial de Chappell Roan.

"Todos los fondos recaudados se donarán para impulsar la siguiente etapa del trabajo de la organización", anuncia el escrito.

Fundación

The Midwest Princess Project fue fundado en 2025 "para empoderar a jóvenes trans y a la comunidad LGBTQ+ a través de la acción, el cuidado y la conexión".

Hasta el momento, la organización ha recaudado más de 800.000 dólares y beneficiado a más de 60 entidades en apoyo a la comunidad LGTBI en todo el mundo.

FUENTE: EFE