sábado 8  de  agosto 2026
ALTRUISMO

Chappell Roan organiza evento para recaudar fondos para la comunicad LGTBI+

El evento lleva por nombre The Super Graphic Spectacular y tendrá lugar en el teatro The Shrine, de Los Ángeles, el 21 y 22 de octubre

Chappell Roan asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Chappell Roan asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP

MIAMI.- La cantante Chappell Roan llevará a cabo un evento de dos días de duración para recaudar fondos para apoyar a jóvenes trans y a la comunidad LGTBI+, con su organización sin ánimo de lucro The Midwest Princess Project.

El evento lleva por nombre The Super Graphic Spectacular y tendrá lugar en el teatro The Shrine, de Los Ángeles, el 21 y 22 de octubre.

Lee además
Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada.
REGRESO A CLASES

Mochilas listas: Amigos for Kids entrega útiles y alivia los gastos escolares de familias en Miami
Luis Miguel y Paloma Cuevas.
FAMOSOS

Paloma Cuevas envía mensaje a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel

De acuerdo con la página web de la organización, el evento surge en el marco del primer año de actividades de The Midwest Princess Project e incluirá entretenimiento en vivo, como actuaciones especiales y espectáculos de drag, iniciativas solidarias, participación comunitaria significativa, además de una actuación especial de Chappell Roan.

"Todos los fondos recaudados se donarán para impulsar la siguiente etapa del trabajo de la organización", anuncia el escrito.

Fundación

The Midwest Princess Project fue fundado en 2025 "para empoderar a jóvenes trans y a la comunidad LGBTQ+ a través de la acción, el cuidado y la conexión".

Hasta el momento, la organización ha recaudado más de 800.000 dólares y beneficiado a más de 60 entidades en apoyo a la comunidad LGTBI en todo el mundo.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Guía de viaje para visitar Moldavia

"Ice Cream Man": ese terrible amor por el cine de terror

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade video
ELECCIONES

Diario Las Américas presenta Destino Político 2026

 Fotografía de archivo del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (d), en la sala de la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi
Fútbol

Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

Capturas de pantalla de Flightradar24 donde se muestran los itinerarios de los vuelos sin las referencias habituales como matrícula, país de registro, origen o destino.
ACTIVIDAD AÉREA EN CUBA

Vuelos de EEUU alrededor de la isla: vigilancia militar, rutas opacas y contactos bajo sospecha

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.
CORRUPCIóN

Casa Blanca reactiva intento de destitución de gobernadora de la Fed

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izq.), recibe el bastón presidencial de manos del presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, durante su ceremonia de inauguración en la Universidad Santiago de Cali en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. video
INVESTIDURA

Abelardo de la Espriella se juramenta como nuevo presidente de Colombia

Te puede interesar

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto referencial. 
REGRESO A CLASES

Anuncian entrega de mochilas y útiles gratuitos a familias de Miami

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA HOY

Bombardeos, drones y megacárceles: la "mano dura" que propone el "Tigre" de la Espriella

 Fotografía de archivo del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (d), en la sala de la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi
Fútbol

Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

Chisinau, Moldavia
TURISMO

Guía de viaje para visitar Moldavia