Guía de viaje para visitar Moldavia

Ubicada en Europa del Este, Moldavia es un país donde las tradiciones centenarias se combinan con la hospitalidad. A menudo ignorada por viajeros internacionales, ofrece paisajes pintorescos, una extraordinaria cultura del vino, monasterios históricos y experiencias rurales genuinas.

Acorde con la agencia oficial de turismo de Moldavia, allí encontramos un destino rico en historia, cultura y belleza natural.

La capital, Chisináu, es una ciudad tranquila y verde de aproximadamente 500.000 habitantes, situada a orillas del río Bîc. Amplias avenidas, parques arbolados, animados cafés y elegantes edificios de piedra conviven con vestigios del pasado soviético del país, creando una interesante combinación de lo antiguo y lo moderno.

Más allá de la capital, el paisaje moldavo se extiende entre colinas ondulantes, fértiles llanuras, profundos valles fluviales, huertos y viñedos que parecen no tener fin. El punto más alto del país, Dealul Blneti, alcanza apenas los 430 metros (1.411 pies), lo que convierte a Moldavia en uno de los territorios de relieve más suaves de Europa.

Los amantes del vino encontrarán muchas razones para celebrar. Moldavia es reconocida internacionalmente por sus excelentes bodegas, muchas de las cuales ofrecen degustaciones en espectaculares entornos rodeados de viñedos. Encantadores pueblos conservan la arquitectura tradicional, las costumbres locales y una cálida hospitalidad que invita a los visitantes a conocer de cerca la vida rural cotidiana.

Entre las principales atracciones del país se encuentran el monasterio rupestre situado en los acantilados de la Reserva Cultural y Natural Orheiul Vechi; las extensas bodegas subterráneas excavadas en piedra caliza de las bodegas Cricova y Miletii Mici; los frondosos parques y museos de Chisináu; y la histórica fortaleza de Bender, en la región de Transnistria.

La gastronomía moldava refleja influencias de las tradiciones rumana, ucraniana, rusa y de otras culturas de Europa del Este. Las verduras frescas, el maíz, las aves de corral, la carne de cerdo y los productos lácteos ocupan un lugar destacado en platos sustanciosos y llenos de sabor, que suelen acompañarse con excelentes vinos locales.

Uno de los platos emblemáticos del país es el sarmale, preparado con hojas de col o de parra rellenas de carne molida sazonada y arroz, que se cocinan lentamente hasta alcanzar una textura tierna.

Mejor época para visitar

La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen temperaturas moderadas, paisajes llenos de color y menos visitantes, por lo que son temporadas ideales para explorar el país. El verano (de junio a agosto) es cálido y animado, mientras que el invierno puede ser frío y nevado, especialmente en las zonas rurales, donde las condiciones para viajar pueden volverse ocasionalmente más difíciles.

Idioma

El rumano es el idioma oficial de Moldavia. El inglés se habla cada vez más en hoteles, restaurantes y atracciones turísticas, especialmente en Chisináu y otros destinos importantes.

Dónde alojarse

La capital ofrece alojamientos que van desde hoteles boutique hasta reconocidas cadenas internacionales, lo que la convierte en una excelente base para explorar el país. Los viajeros que buscan una experiencia más inmersiva pueden optar por hospedarse en casas de huéspedes rurales, alojamientos ecológicos cerca de Orheiul Vechi o establecimientos ubicados en bodegas y rodeados de viñedos.

Moneda

Moldavia es uno de los destinos más asequibles de Europa. La moneda oficial es el leu moldavo (MDL). Los tipos de cambio fluctúan, pero un dólar estadounidense equivale generalmente a unos 17 lei moldavos.

Cómo llegar

Varias aerolíneas conectan Chisináu con importantes ciudades europeas y centros internacionales, entre ellos Varsovia, lo que facilita el acceso a Moldavia desde gran parte de Europa y otros lugares.

Los ciudadanos estadounidenses que viajen con pasaporte de Estados Unidos pueden entrar a Moldavia sin visa para estancias de hasta 90 días. Los viajeros con pasaportes de otros países deben verificar los requisitos de entrada vigentes con el consulado moldavo más cercano antes de viajar.

Para obtener información adicional sobre viajes, visite el sitio web oficial de turismo de Moldavia en turism.gov.md/en en internet.