sábado 8  de  agosto 2026
FAMOSOS

Paloma Cuevas envía mensaje a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel

La novia del Sol de México envío un mensaje a su cuñado mientras él y su novia disfrutan de unas vacaciones

Luis Miguel y Paloma Cuevas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas.

Captura de pantalla/YouTube/Chance
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, y su pareja Mariana Otero disfrutaron de un viaje por el Valle de Guadalupe, en Baja California, que reunió gastronomía, vino y una cálida reunión familiar.

El motivo principal del recorrido fue festejar el cumpleaños número 50 de José, hermano de Mariana.

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Un vínculo que se consolida

Las fotografías compartidas en redes sociales mostraron el ambiente relajado de la celebración y generaron cientos de reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el cariñoso comentario de Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel —quienes también se encontraban de visita en la península de Baja California—, quien les escribió un breve pero afectuoso mensaje: “Guapísimos”.

Este gesto reafirma la estrecha relación que la diseñadora española mantiene con el entorno más cercano del cantante, consolidando la cercanía y complicidad que existe entre todos los integrantes del círculo familiar durante su paso por tierras mexicanas.

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