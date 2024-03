Billboard reconoce a Karol G como Mujer del Año 2024

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

"Tengo que empezar por contarles que durante muchos, muchos años me sentí muy decepcionada por el hecho de ser una mujer", dijo Karol G al iniciar su discurso de agradecimiento.

"Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido hombre para explotar todo esto, ese amor, esas ganas y la pasión que sentía por la música, todas las ganas. Se suponía que por ser mujer no podía lograrlo y durante mucho tiempo me creí ese cuento, me creí que eso no era para mí, de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr. Y siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños atrás", continuó la intérprete de Mañana Será Bonito.

Perseverancia

La artista destacó que en medio de los obstáculos se plantó la idea de seguir luchando, y específicamente no permitir que su género fuese un motivo para desertar, sino el origen de toda su fortaleza. "No iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo, mi razón".

Fue entonces, cuando Karol G expuso sus tres pilares para transitar el camino al éxito.

"Primero, paré de intentar ser perfecta para todos, me acepté como persona; en realidad lo que hice fue algo que me costó mucho tiempo: aceptarme como mujer, como persona, dejar de esconder todas las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades. Dos, ignoré por completo los comentarios de ‘ella se lo debe a este’ o ‘no hubiera sido si no fuera por...’ o ‘lo logró porque grabó con ese’. Y dejar de buscarle justificación a los logros y a los éxitos de una mujer. Uno no tiene que demostrar nada a nadie cuando en el corazón sabe lo que se ha matado para conseguir todo lo que tiene que conseguirse en la vida", aseveró.

"Y tres, entendí que no era el respeto de los demás lo que tenía que ganar: era el respeto a mí misma, al punto de que yo me viera y admirara a la persona en la que me había convertido. Estudiar, trabajar en mi voz, en mis destrezas físicas, tener claro qué era lo que quería comunicar, cómo quería conectarme con la gente, mejorar mis letras, pasar muchas horas en el estudio, de verdad prepararme para hacerlo mejor y cuando yo viera, me diera a mí misma: qué dura, qué grande".

La artista concluyo manifestando el orgullo que hoy siente por sí misma e invitando a otras mujeres, jóvenes y niñas a conquistar sus sueños. "Miro atrás y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón. No veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas, veo aprendizajes, veo un montón de corazones".

"Así como yo lo hice, todos ustedes, todas ustedes, lo pueden hacer con seguridad. Nunca, nunca, nunca le den a otra persona la autoridad para que pueda decir sobre sus propias decisiones, para que diga que algo de lo que usted está haciendo es bueno, es malo, tiene valor, o no tiene valor. A usted nadie le puede poner en valor ni como persona, ni como mujer ni como profesional. El que lo trabaja, el que se lo suda, es el que se lo consigue", dijo la recién galardonada con el Grammy en la categoría mejor álbum de género urbano.

Galardonadas por Billboard

Karol G se une a una serie de mujeres artistas cuya trayectoria en la industria, larga o corta, ha sido celebrada por Billboard como Taylor Swift, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Pink, Katy Perry, Cardi B, Olivia Rodrigo, y en 2023 SZA.

Durante la gala, la organización entregó otros reconocimientos en otras categorías.

Kylie Minogue fue distinguida como icono global y Young Miko recibió el premio Impacto, el cual reconoce a los nuevos talentos de la industria.

Ice Spice, Charli XCX, PinkPantheress, Tems y Maren Morris también fueron galardonadas.

Las coreanas NewJeans, iconos del K-pop, fueron reconocidas como el mejor grupo del año; mientras que la brasileña Luísa Sonza, la italiana Annalisa y la filipina Sarah Geronimo se llevaron el galardón de iconos globales.