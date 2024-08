"Birds of a Feather" de Billie Eilish lidera la lista global de Spotify

Finneas O'Connell y Billie Eilish posan en la sala de prensa con su Óscar por Mejor canción original por What Was I Made For? de la película Barbie en la entrega de los Premios de la Academia el 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

1.- "Birds of a Feather" – Billie Eilish

2.- "Who" – Jimin

3.- "Espresso" – Sabrina Carpenter

4.- "Please Please Please" – Sabrina Carpenter

5.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

6.- "Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

7.- "Big Dawgs" – Hanumankind, Kalmi

8.- "Guess" – Charli XCX, Billie Eilish

9.-"Beautiful Things" – Benson Boone

10.- "Gata Only" - FloyyMenor, Cris Mj

Argentina

1. - "Hoy" – Valentino Merlo, The La Planta

2.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

3.- "Perdonarte, ¿para qué?" – Los Ángeles Azules, Emilia

4.- "Cuando te vi ' CROSSOVER #5" – Big One, María Becerra, Trueno

5.- "Un siglo sin ti" – Luck Ra, Chayanne

6.- "Real Gansta Love" – Trueno

7.- "Tu foto (en vivo)" – Valentino Merlo, Q' Lokura

8 - "Que me falte todo" – Luck Ra, Abel Pintos

9.- "Terapia de choque" – La Joaqui, DobleP, Gusty DJ

10.- "Loquita" (remix) – ECKO, Los Turros, Doble P, Cristian Di Marco

Chile

1.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

2.- "Peligrosa" – FloyyMenor

3.- "Si no es contigo" – Cris Mj

4.- "Sola suelta soltera" – Lucky Brown, Mateo on the Beatz

5.- "No ponga excusas" – Cris Mj

6.- "Chika mala" – Jere Klein, Mateo on the Beatz

7.- "Mi automóvil" – Fran C, Jere Klein

8.- "Who" – Jimin

9.- "Apaga el cel" – FloyyMenor, Lewis Somes

10.- "Mírame" – Blessd, Ovy On The Drums

Colombia

1.- "Mírame" – Blessd, Ovy On The Drums

2.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

3.- "Ohana" – Kapo

4.- "Hasta aquí llegué" – Nanpa Básico, Beéle

5.- "Sorry 4 That Much" – Feid

6.- "Luna" – Feid, ATL Jacob

7.- "Orion" – Boza, Elena Rose

8.- "Soltera-W Sound 01" – W Sound, Blessd, Ovy On The Drums

9.- "Oe Bebé" – Blessd, Maluma

10.- "Amargura" – Karol G

España

1.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

2.- "Ohana" – Kapo

3.- "Goteras" – Omar Montes, JC Reyes

4.- "La reina" - Lola Índigo

5.- "Hay Lupita" – Lomiiel

6.- "Tu silueta" – Diegote

7.- "Rápido" – Dei V, Cris Mj

8.- "Real Gansta Love" – Trueno

9.- "Badgyal" – Saiko, JC Reyes, Dei V

10.- "La falda" – Myke Towers

México

1.- "La patrulla" – Peso Pluma, Neton Vega

2.- "Si no quieres no" – Luis R Conriquez, Neton Vega

3.- "Madonna" – Natanael Cano, Oscar Maydon

4.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

5.- "Nel" – Fuerza Regida

6.- "Tommy & Pamela" – Peso Pluma, Kenia OS

7.- "Volver al futuro" – Oscar Maydon, Junior H

8.- "Santal 33" – Peso Pluma, Oscar Maydon

9.- "Los cuadros" – Peso Pluma, Tito Double P

10.- "Giza" – Natanael Cano, Oscar Maydon

FUENTE: AP