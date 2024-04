Billie Eilish anuncia el lanzamiento de su disco "Hit Me Hard and Soft"

Finneas y Billie Eilish cantan What Was I Made For? de la película Barbie durante la entrega de los Óscar el 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

MIAMI.- Terminó la espera para los fanáticos de Billie Eilish , pues tras una temporada exitosa de premios por su canción What Was I Made For? para la película Barbie, la intérprete reveló que el 17 de mayo ve luz su tercer álbum de estudio Hit Me Hard and Soft.

Eilish, quien recientemente rechazó que artistas publiquen varias versiones de sus vinilos y empaques, cambió su foto de Instagram a una imagen en la que se le hundiéndose en el mar.

También compartió un breve video en el que se le ve cayendo al agua y otra foto como la de su perfil, pero en esta se ve una puerta blanca. La estrategia parece ser un llamado de atención en su lucha.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

En una entrevista a Billboard, Eilish y su equipo resaltaron que el objetivo es aprovechar la audiencia que la artista tiene para enviar un mensaje significativo.

"El hecho de que tengo una audiencia y una plataforma mucho más grandes de lo que he tenido en mi vida significa que puedo llegar a muchas más personas, y eso es una enorme responsabilidad y privilegio que tengo. Si no utilizo ese privilegio para algo bueno en el mundo, ¿qué sentido tiene?", comentó la cantante de 22 años.

Asimismo, señaló que su educación se basó en ser consciente de las elecciones que se hacen en la vida y cómo con ellas puedes afectar o generar un cambio.

"Mis padres siempre me han mantenido bien informada y muy consciente de que cada elección que hacemos y cada acción que tomamos tiene un impacto en algún lugar o en alguien, bueno o malo, y eso siempre lo he tenido presente. No puedo simplemente ignorar lo que sé y seguir con mi negocio y mi carrera y no hacer algo. Simplemente así no fue como me criaron o como quiero vivir mi vida", agregó.

Innovaciones en su trabajo

Como parte de estas acciones, la artista refrescó su página web y añadió un apartado en el que sus seguidores pueden conocer las innovaciones sostenibles que presenta en su disco.

La intención es dejar una huella ecológica con su álbum, no solo en el material físico como los vinilos y CDs que se distribuyan, también en la mercancía que nazca de esta nueva entrega. De esta manera, Billie ve realizado un proceso que le tomó un tiempo y que tiene como norte la transformación de la industria musical.

"Con Hit Me Hard and Soft, eso se reduce a redoblar los esfuerzos para alentar nuevos estándares de producción física que imploran prácticas más ecológicas actualmente factibles, con el objetivo de cambiar las prácticas sistémicas e industriales que han sido influenciadas por las demandas de las listas de éxitos, los minoristas y los consumidores", reseña Billboard.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Como ya es común, el disco presenta ocho variantes de sus vinilos, pero todas han sido elaboradas por medio de materiales reciclados: se encuentra la presentación tradicional de un disco negro, elaborado 100% con este material reciclado; mientras que los de colores se harán con ECO-MIX, el cual se obtiene de un compuesto 100% reciclado hecho de restos de cualquier color, o BioVinyl, que reduce en 90% las emisiones de carbono con la utilización de materiales no fósiles.

Igualmente, los empaques de cada variante de vinilo están hechos 100% de residuos postconsumo y fibra preconsumo reciclada, están tinturados con base de plantas crudas y barniz de dispersión a base de agua, fundas recicladas y reutilizables, y los envíos se hacen en cajas también recicladas.