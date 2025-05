Bis La Medium anuncia evento en Miami para sanar almas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bis la Medium (@bislamedium)

"Estoy muy emocionada"

La realización de este evento es un sueño hecho realidad, pues los seguidores de Bis ya le habían solicitado realizar alguna actividad en vivo.

"Mi equipo siempre ha visto y siempre ha pensado en grande. Siempre ha visto que podemos hacer estos eventos en muchas partes del mundo, en muchas ciudades, y nos tomó concretarlo, yo creo, que menos dos meses. Fue muy rápido porque, a principios de mayo, dijimos ‘este evento se da porque se da’. Conchi a la batuta, mi esposo, todos los que han creído en mí dijeron ‘¡arriba!’", manifestó.

El anuncio ya cuenta con más de mil likes en Instagram, y en los comentarios seguidores de Bis expresan su emoción por poder acudir, conocerla y ser parte del proyecto. "Estoy muy emocionada y contenta porque viene mucha gente de muchas partes del mundo".

"Los seguidores me preguntaban cuándo iba a estar en Nueva York, República Dominicana, muchos lugares. Voy a ser muy sincera: abrimos un cupo de 50 personas para el VIP y hoy por hoy tuvimos que extender el cupo a 80 personas. Le doy gracias a Dios y a mi equipo y a todos mis espíritus, pero gracias a esos seguidores que han sido una bendición demasiado grande porque no me esperé que fuera tanto amor, tanta fe, tanta abundancia de ellos para mí. Estoy muy agradecida. En menos de 24 horas el VIP se había vendido. Qué bonito, hermoso, maravilloso. Que este don sirva para unir, para enseñar, para tener calma hasta cuando vamos a presentar un proyecto".

Preparación

No obstante, para la médium este encuentro supone una importante preparación.

"Una semana antes intento alejarme de todos, intento mantenerme en calma, intento estar demasiado tranquila y me empiezo a dar mis baños espirituales, que me encantan, con flores blancas. Las flores blancas me relajan en ese baño. Después del evento necesito estar como dos semanas tranquila y lo más pausada que pueda, porque ahí se me va mucha energía".

Y, en este sentido, Bis también comparte algunos tips para aquellos que asistan: "El primer consejo para todos los que van a ir es que en un papel, una semana o cuatro días antes, escriban todas las dudas que quieran preguntarme, porque a veces los escriben y la comunicación mental es tan grande que ni me lo tienen que mostrar, pero el papel es muy importante", inicia.

"El segundo es que vayan con mucha fe, esperanza, que la claridad se las daré yo. El tercero, y creo que es el más importante de todos, es que no pierdan la oportunidad de vivir la experiencia y tener pena de nada. Si tienen que llorar, que lloren; si tienen que reír, que rían; si tienen que abrazarme, que me abracen; si tiene que levantarse y decirme: ‘extraño a mi hijo que lo perdía hace tanto’, que lo hagan y disfruten momento con fe", aseveró.

También recordó no ir vestidos de colores oscuros y prepararse para conectar y desprenderse de algunos miedos.

"A todos los que van: no vayan vestidos de negro o colores grises. Yo sé que hay mucha gente que ve la muerte como gris o negro. Esos colores que me lo dejen a mí. Vayan de colores claros para que el mensaje sea positivo, de abundancia".

Próximas citas

Aunque Bis aún no tiene nuevas fechas confirmadas, sí es enfática en que tanto ella como su equipo trabajan para poder hacer posible una gira por ciudades de Estados Unidos y la región, con el fin de conectar con más almas.

"Estamos planificando California, Los Ángeles, una de las ciudades que más lo piden. Nueva York, Santo Domingo lo pide mucho y Argentina. Tenemos que volar muy prontito".

Por último, considera que este paso que está dando no solo abrirá paso a un nuevo capítulo de la videncia, también reivindicará el don.

"Sé que esto que estamos viviendo hoy llegará al mundo entero y abrirá un nuevo capítulo para lo que es la videncia y lo espiritual, sobre todo viniendo de una raíz cubana, donde hemos sido tachados por muchos años de religiones y; sin embargo, esta mujer, solamente trae la claridad de sus ojos y de su mente para ayudar a todos. Como un día fue Walter Mercado, quiero poner el nombre de mi tierra muy alto, y de mis hispanos más alto todavía con la clarividencia".