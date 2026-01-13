martes 13  de  enero 2026
MÚSICA

Bizarrap y Daddy Yankee conquistan la radio de Estados Unidos y Puerto Rico

La session debutó en el puesto número dos del Spotify Global Chart, y se mantuvo dentro del Top 10 en el Chart Global de Spotify

Bizarrap y Daddy Yankee.

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bizarrap continúa consolidándose internacionalmente y ahora la BZRP Music Sessions Vol. 0 junto a Daddy Yankee, cual alcanzó el puesto número uno en el chart latino de radios en Estados Unidos y Puerto Rico, dos de los mercados más influyentes de la industria musical global.

La colaboración entre el productor argentino y la leyenda del reguetón se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional.

La session debutó en el puesto número dos del Spotify Global Chart, y se mantuvo dentro del Top 10 en el Chart Global de Spotify.

Este lanzamiento marcó además un hecho histórico: Bizarrap se convirtió en el único artista argentino en colaborar con Daddy Yankee, en una unión que conectó generaciones y celebró el legado y la evolución de la música urbana latina.

Embed

Este desempeño se vio acompañado por otro reconocimiento local, pues Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 obtuvo la certificación Platino en España, otorgada por PROMUSICAE, confirmando que el lanzamiento es uno de los temas más escuchados en el mercado europeo reafirmando la solidez del productor argentino a nivel global.

Otros éxitos

A pocas semanas del lanzamiento de la colaboración con Daddy Yankee, Bizarrap cerró el año con su nueva session: BZRP Music Sessions Vol. 62/66 junto a J Balvin.

La canción abre con una referencia al vallenato, género tradicional de Colombia, lo que vuelve a demostrar la capacidad del productor para reinterpretar géneros y contextos culturales desde un lenguaje propio, manteniendo su identidad y su espíritu innovador.

Con más de 19 mil millones de reproducciones acumuladas entre Spotify y YouTube, más de 20 BZRP Music Sessions en el Top 200 Global y múltiples canciones que alcanzaron el número uno Global, Bizarrap continúa ampliando los límites de la música latina y consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la escena internacional.

