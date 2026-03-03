Proyectan "Ceiba. Memorias de una familia cubana" en Festival de Teatro en Miami

"Ceiba. Memorias de una familia cubana" se proyecta en CASANDRA, Festival Internacional de Teatro dedicado a la Mujer

MIAMI.- En el marco de la 10ª edición de CASANDRA, Festival Internacional de Teatro dedicado a la Mujer, se proyectará el documental : Ceiba. Memorias de una familia cubana, pieza que explora la identidad, el desarraigo y el peso de la historia familiar a través de la mirada de su directora, Attys Luna Vega Valdés.

La cita tendrá lugar el próximo 20 de marzo a las 7:00 PM en el Sandrell Rivers Theater de Miami.

Ceiba es un documental autobiográfico de 53 minutos de duración donde la autora recorre los recuerdos de su familia, de origen cubano, a lo largo de tres generaciones: sus abuelos, sus padres y la suya propia. La narrativa aborda el momento crucial en que sus padres optaron por el exilio cuando ella era apenas una niña pequeña.

Esta decisión no solo respondió a su oposición al régimen castrista, sino también a la determinación de su madre, Zoé Valdés, de relatar la realidad de su vida cotidiana en sus libros y ante la prensa extranjera, marcando así el destino de toda la familia.

La cineasta

Attys Luna Vega Valdés nació en La Habana en el seno de una familia profundamente vinculada a las artes, siendo hija del cineasta Ricardo Vega y la reconocida escritora Zoé Valdés, además de bisnieta del legendario repentista cubano Justo Vega.

Con apenas un año de edad, sus padres se establecieron en París, ciudad donde ha transcurrido su vida y donde desarrolló su formación académica en la Universidad de La Sorbonne París III y la Universidad de París VIII. Su formación también incluye estancias en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile.

Attys Luna también ha consolidado una carrera como cantante de rap. En el año 2019, su talento fue reconocido con el León de Oro al Joven Talento en los Premios Latino de Marbella tras el lanzamiento de su primer disco, titulado Perra.

Festival

Del 14 al 22 de marzo, espacios como el Sandrell Rivers Theater, el Miami Hispanic Cultural Arts Center y Neme Gastro Bar acogerán un programa multicultural definido por la diversidad de países de origen de sus invitados y la variedad de sus manifestaciones artísticas.

Esta nueva edición, dirigida a un amplio segmento de público, integra propuestas de teatro, música, artes plásticas, cine y literatura, rindiendo además un homenaje especial a los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

