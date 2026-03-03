martes 3  de  marzo 2026
ESCENA

Proyectan "Ceiba. Memorias de una familia cubana" en Festival de Teatro en Miami

Ceiba es un documental autobiográfico de 53 minutos donde la autora recorre los recuerdos de su familia, de origen cubano, a lo largo de tres generaciones

Ceiba. Memorias de una familia cubana se proyecta en CASANDRA, Festival Internacional de Teatro dedicado a la Mujer

"Ceiba. Memorias de una familia cubana" se proyecta en CASANDRA, Festival Internacional de Teatro dedicado a la Mujer

Captura de pantalla / ingenioteatro / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el marco de la 10ª edición de CASANDRA, Festival Internacional de Teatro dedicado a la Mujer, se proyectará el documental: Ceiba. Memorias de una familia cubana, pieza que explora la identidad, el desarraigo y el peso de la historia familiar a través de la mirada de su directora, Attys Luna Vega Valdés.

La cita tendrá lugar el próximo 20 de marzo a las 7:00 PM en el Sandrell Rivers Theater de Miami.

Lee además
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.
POLÉMIC

Demandan a patrimonio de Michael Jackson por tráfico de menores
El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo.  
MODA

España se prepara para la Semana de la Moda de Madrid

Ceiba es un documental autobiográfico de 53 minutos de duración donde la autora recorre los recuerdos de su familia, de origen cubano, a lo largo de tres generaciones: sus abuelos, sus padres y la suya propia. La narrativa aborda el momento crucial en que sus padres optaron por el exilio cuando ella era apenas una niña pequeña.

Esta decisión no solo respondió a su oposición al régimen castrista, sino también a la determinación de su madre, Zoé Valdés, de relatar la realidad de su vida cotidiana en sus libros y ante la prensa extranjera, marcando así el destino de toda la familia.

La cineasta

Attys Luna Vega Valdés nació en La Habana en el seno de una familia profundamente vinculada a las artes, siendo hija del cineasta Ricardo Vega y la reconocida escritora Zoé Valdés, además de bisnieta del legendario repentista cubano Justo Vega.

Con apenas un año de edad, sus padres se establecieron en París, ciudad donde ha transcurrido su vida y donde desarrolló su formación académica en la Universidad de La Sorbonne París III y la Universidad de París VIII. Su formación también incluye estancias en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile.

Attys Luna también ha consolidado una carrera como cantante de rap. En el año 2019, su talento fue reconocido con el León de Oro al Joven Talento en los Premios Latino de Marbella tras el lanzamiento de su primer disco, titulado Perra.

Festival

Del 14 al 22 de marzo, espacios como el Sandrell Rivers Theater, el Miami Hispanic Cultural Arts Center y Neme Gastro Bar acogerán un programa multicultural definido por la diversidad de países de origen de sus invitados y la variedad de sus manifestaciones artísticas.

Esta nueva edición, dirigida a un amplio segmento de público, integra propuestas de teatro, música, artes plásticas, cine y literatura, rindiendo además un homenaje especial a los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

Entradas a la venta en: ftfshows.thundertix.com

Temas
Te puede interesar

Hailey Bieber confiesa que su embarazo fue una sorpresa

Cambian fecha de liberación de Sean 'Diddy' Combs

Harry Styles anuncia concierto en Mánchester a estrenarse en Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
Conflicto bélico

Rubio: Atacamos a Irán preventivamente, antes de ser atacados

Te puede interesar

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo tras ofensiva de EEUU e Isrel

 Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
SONDEO

María Corina Machado mantiene favoritismo electoral en Venezuela, según encuesta

El presidente de Estados Unidos estrecha la mano del canciller alemán  Friedrich Merz, en visita oficial a la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump recibe a jefe de gobierno alemán, primera visita tras ofensiva contra Irán

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"