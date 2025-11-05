Bizarrap y Daddy Yankee estrenan colaboración

MIAMI.- Bizarrap confirmó que su próxima BZRP Music Session tendrá como invitado al exponente del reguetón: Daddy Yankee . El anuncio lo hizo en una publicación conjunta en Instagram con el intérprete de Gasolina, en la que puede verse a ambos músicos posando juntos en el estudio del argentino.

“BZRP Music Session #0/66”, reza el texto que acompaña la publicación, el cual supone que esta producción será la primera de 66 nuevas sesiones.

El regreso de Bizarrap ha sido celebrado por muchos de sus seguidores, quienes esperaban nuevo material desde diciembre de 2024, cuando compartió BZRP Music Sessions #61, junto a Luck Ra. Desde entonces, el productor estuvo en una pausa por al menos 10 meses.

Ahora, el argentino suma su talento al de Daddy Yankee, quien, tras retirarse de los escenarios, decidió volver a la música en un momento que describe como un renacimiento personal y profesional.

“Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien alegre con todo lo que estoy viviendo. El cambio personal, espiritual, en mi fe, sin duda me siento bien en mi corazón. Cada persona tiene un propósito y diseño diferente. Todo el mundo tiene un propósito que hacer en sus vidas, y el mío fue este camino: ir de frente en la cultura popular, anunciando el Reino, eso es un reto. Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”, dijo Daddy Yankee a Leila Cobo en una entrevista para Billboard.

BZRP Music Session #0/66 se estrena este 5 de noviembre en todas las plataformas musicales a las 7 pm.