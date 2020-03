Bono de U2 canta una nueva canción inspirada en la lucha contra el coronavirus

"Una pequeña postal desde Dublín", dice ya en el inicio del vídeo antes de empezar a interpretar al piano esta balada desde su casa: "En este día de San Patricio, un pequeño tema hecho aquí hace como una hora. Creo que se titula 'Let your love be known'".

Una de las estrofas dice: "I walk through the streets of Dublin and no one was near. Yes, I don't know you/No I didn't think I didn't care/You live so very far away/Just across the square/You can't touch, but you can sing across rooftops/Sing on the phone/Sing and promise me you won't stop/Sing your love be known".