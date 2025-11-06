Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por $35 millones por venta de viñedo

La actriz estadounidense y enviada especial de la ONU Angelina Jolie y el actor estadounidense Brad Pitt llegan al cuarto día de la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos en Londres el 13 de junio de 2014.

MIAMI.- Según nuevos documentos presentados por el equipo legal de Brad Pitt , el actor habría demandado a su exesposa Angelina Jolie por 35 millones de dólares en el marco de su batalla legal por Château Miraval, viñedo francés que poseían en conjunto.

Uno de los documentos fue un correo electrónico enviado en noviembre de 2023, en el que los abogados de la protagonista de Salt respondían a una demanda presentada por Pitt que, de acuerdo con la revista People, involucraba millones de dólares en daños y perjuicios.

“La complejidad de cualquier proceso procesal es responsabilidad del propio Sr. Pitt, quien está demandando a la Sra. Jolie por 35 millones de dólares en daños y perjuicios. En consecuencia, debe asumir el costo de producir los documentos que demostrarán (o no) dichos daños”, escribieron en aquel entonces los abogados de la actriz.

Un correo electrónico de octubre de 2023 del equipo de Jolie también menciona que Pitt solicitaba una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a las operaciones del viñedo.

También citaron la continua negativa de Pitt a presentar documentos que justifiquen la necesidad de su acuerdo de confidencialidad de cuatro años sobre su "mala conducta personal", afirmando que dichas comunicaciones son clave para el núcleo de nuestro caso y deben ser presentadas.

Los abogados de Pitt alegaron previamente que, menos de seis meses después de que Jolie vendiera sus acciones de Miraval, su abogado le propuso a Pitt una cláusula de no difamación mutua aún más amplia en relación con su proceso de divorcio.

La próxima audiencia pública del caso está programada para el 17 de diciembre.

Batalla legal

Inicialmente centrada en la custodia de sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, y la división de su vasto patrimonio, el divorcio Jolie-Pitt se ha caracterizado por constantes cambios de jueces, acusaciones cruzadas y audiencias frecuentes.

Uno de los puntos más dramáticos de esta batalla son las acusaciones de violencia doméstica de la actriz contra su exesposo. Jolie alegó en documentos judiciales haber sufrido un "historial de abuso físico y emocional" por parte de Pitt, mencionando específicamente un incidente ocurrido en 2016 a bordo de un jet privado mientras la familia viajaba.

Tras el incidente, el FBI abrió una investigación que finalmente cerró sin que se presentaran cargos formales contra el actor.