Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Meghan Markle regresa a la actuación siete años después de haber renunciado para unirse a la familia real. Esta semana, la duquesa de Sussex fue vista en el set de rodaje de la película Close Personal Friends en Pasadena, California. El diario británico The Sun fue el primero en informar la noticia.

"Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y contenta. Se presentó a todos y fue muy amable y sencilla", reveló una fuente a la revista People.

Según los informes, Markle se interpretará a sí misma en la película de Amazon y MGM Studios, que también cuenta con la participación de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

La producción se anunció en agosto. La comedia seguirá a una pareja que entabla amistad con una pareja famosa durante un viaje a Santa Bárbara, un lugar que guarda una perfecta conexión con la casa familiar de Meghan y el príncipe Harry en Montecito.

Este cameo marcará su regreso a la actuación desde su boda con el segundo hijo de Carlos III en mayo de 2018. Desde entonces, la pareja se retiró de sus funciones reales para mudarse a la zona costera de California donde crían a sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

"Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada", declaró una fuente a The Sun.

Inicios en Hollywood

Meghan comenzó su carrera de actriz con pequeños papeles en series como Fringe y The League, además de apariciones como modelo de maletas en Deal or No Deal, antes de conseguir su papel regular como Rachel Zane en el drama legal Suits de USA Network.

"Para mí, una vez que llegamos al episodio número 100, pensé: ¿sabes qué? He cumplido este objetivo y me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho allí, y ahora es el momento de, como dijiste, trabajar en equipo con Harry", contó en 2017 durante una entrevista por su compromiso.

Sin embargo, la duquesa no se ha mantenido alejada de las pantallas. Su presencia en Netflix ha continuado este año con dos temporadas de su programa de estilo de vida, With Love, Meghan, en el que recibió en Montecito a amigos famosos como Chrissy Teigen, Tan France, Mindy Kaling y otros para que probaran sus recetas favoritas, trucos caseros y consejos para el entretenimiento.