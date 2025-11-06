jueves 6  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Meghan Markle regresa a la actuación

Se dio a conocer que Markle se interpretará a sí misma en una película de Amazon y MGM Studios que cuenta con la participación de Brie Larson y Lily Collins

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meghan Markle regresa a la actuación siete años después de haber renunciado para unirse a la familia real. Esta semana, la duquesa de Sussex fue vista en el set de rodaje de la película Close Personal Friends en Pasadena, California. El diario británico The Sun fue el primero en informar la noticia.

"Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y contenta. Se presentó a todos y fue muy amable y sencilla", reveló una fuente a la revista People.

Lee además
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous. video
CINE

Estrenan primer trailer de biopic sobre Michael Jackson
La actriz estadounidense y enviada especial de la ONU Angelina Jolie y el actor estadounidense Brad Pitt llegan al cuarto día de la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos en Londres el 13 de junio de 2014.
CELEBRIDADES

Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por $35 millones por venta de viñedo

Según los informes, Markle se interpretará a sí misma en la película de Amazon y MGM Studios, que también cuenta con la participación de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

La producción se anunció en agosto. La comedia seguirá a una pareja que entabla amistad con una pareja famosa durante un viaje a Santa Bárbara, un lugar que guarda una perfecta conexión con la casa familiar de Meghan y el príncipe Harry en Montecito.

Este cameo marcará su regreso a la actuación desde su boda con el segundo hijo de Carlos III en mayo de 2018. Desde entonces, la pareja se retiró de sus funciones reales para mudarse a la zona costera de California donde crían a sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

"Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada", declaró una fuente a The Sun.

Inicios en Hollywood

Meghan comenzó su carrera de actriz con pequeños papeles en series como Fringe y The League, además de apariciones como modelo de maletas en Deal or No Deal, antes de conseguir su papel regular como Rachel Zane en el drama legal Suits de USA Network.

"Para mí, una vez que llegamos al episodio número 100, pensé: ¿sabes qué? He cumplido este objetivo y me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho allí, y ahora es el momento de, como dijiste, trabajar en equipo con Harry", contó en 2017 durante una entrevista por su compromiso.

Sin embargo, la duquesa no se ha mantenido alejada de las pantallas. Su presencia en Netflix ha continuado este año con dos temporadas de su programa de estilo de vida, With Love, Meghan, en el que recibió en Montecito a amigos famosos como Chrissy Teigen, Tan France, Mindy Kaling y otros para que probaran sus recetas favoritas, trucos caseros y consejos para el entretenimiento.

Temas
Te puede interesar

Olivier Rousteing deja Balmain tras 14 años como director creativo

Conozca los temas que aborda el rey emérito Juan Carlos I en sus memorias

Osmel Sousa expone la razón por la que dejó el Miss Universo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Muestra de la caricaturista venezolana Rayma en la tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral. 
ARTES VISUALES

Colección de obras de Rayma destaca poder de la libertad

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

La foto muestra humo y las llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de muertos a 11 por el accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Te puede interesar

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Jerry Demings, alcalde del condado de Orange, lanza su campaña por la gobernación de Florida. 
ELECCIONES ESTATALES

Alcalde de Orange lanza campaña a gobernador de Florida:"El estado necesita liderazgo responsable y compasivo"

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
POLÍTICA

María Corina Machado apoya estrategia de EEUU en el Caribe, la califica como "absolutamente correcta"