miércoles 29  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Celebridades de Hollywood llenan gradas del Dodger Stadium

Desde el príncipe Harry hasta Brad Pitt, conoce a las celebriades que desfilaron por el Dodger Stadium en el cuarto partido de la Serie Mundial

Captura de pantalla/Entertainment Tonight/Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El partido número cuatro de la Serie Mundial vio a los Azulejos de Toronto vencer a Los Ángeles Dodgers en su propio terreno. El resultado final fue de seis carreras a dos (6-2) en un juego que se llevó a cabo ante un Dodger Stadium abarrotado por la afición y la notable asistencia de algunas de las celebridades más destacadas de Hollywood.

Príncipe Harry y Meghan Markle

El Duque y la Duquesa de Sussex, quienes residen en California, se sentaron en una de las primeras filas y fueron captados en cámara en varias ocasiones, mostrando su apoyo al equipo local al vestir gorras y ropa alusiva a los Dodgers.

LeBron James

La superestrella de la NBA y figura central de Los Angeles Lakers no podía faltar a la cita. Conocido por su afición a los equipos deportivos de Los Ángeles, "El Rey" asistió al juego junto a su esposa, Savannah James.

Brad Pitt

La estrella ganadora del Óscar fue vista entre los asistentes, manteniendo su característica discreción en el gran evento.

Sydney Sweeney

La actriz, famosa por sus roles en series aclamadas como Euphoria y The White Lotus, fue vista en las gradas apoyando al equipo californiano.

Chris Pine

Nativo de Los Ángeles, Pine se sumó a la larga lista de celebridades locales que demostraron su apoyo a los Dodgers en los momentos cumbre del partido.

Otras figuras del espectáculo como Donald Glover, Tinashe, Vanessa Bryant, y más, también estuvieron presentes para presenciar el emocionante partido.

