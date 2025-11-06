jueves 6  de  noviembre 2025
Estrenan primer trailer de biopic sobre Michael Jackson

La película biográfica del "Rey del Pop" se estrenará en cines el 24 de abril de 2026, posponiendo su fecha original del 3 de octubre de 2025

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Después de meses de espera, Lionsgate ha estrenado finalmente el tráiler de Michael, la próxima película biográfica dirigida por Antoine Fuqua que narra la vida del "Rey del Pop", Michael Jackson. El legendario cantante es interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson.

Este primer adelanto comienza con el artista en el estudio con el productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson.

“Sé que has estado esperando esto durante mucho tiempo. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”, le dice Joness.

Fragmentos de la infancia de Jackson, así como actuaciones y videos musicales icónicos, incluyendo Thriller, aparecen rápidamente en pantalla mientras suena su éxito de 1982, Wanna Be Startin’ Somethin’.

Junto a Jaafar Jackson, el elenco Michael también cuenta con Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca, Colman Domingo como su padre, Joe Jackson, Nia Long como su madre, Katherine Jackson y Kat Graham como Diana Ross.

La película biográfica se estrenará en cines el 24 de abril de 2026, posponiendo su fecha original del 3 de octubre de 2025.

Aunque el rodaje finalizó en mayo de 2024, se realizaron nuevas grabaciones y se rumoreó que se dividiría en dos partes. Sin embargo, el tráiler apunta a que se trata de una sola película.

"Michael explora la trayectoria de la superestrella mundial hasta convertirse en el Rey del Pop, ofreciendo una mirada íntima a la vida y el legado perdurable de uno de los artistas más influyentes e innovadores de la historia", reza la sinopsis.

De acuerdo con Variety, los créditos también incluyen a John Logan como guionista y a John Branca, Graham King y John McClain como productores.

