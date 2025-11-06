Álbum de Rosalía se filtra dos días antes de su estreno

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- LUX, el nuevo álbum de Rosalía, fue filtrado en internet dos días antes de su lanzamiento oficial. El proyecto, anunciado oficialmente por la intérprete española a finales de octubre, se convirtió en uno de los más esperados en la industria musical.

Tras el estreno del sencillo Berghain, con la colaboración de Björk e Yves Tumor, ahora algunas de las canciones de la Motomami yacen en la internet. La filtración ocurrió el miércoles 5 de octubre.

Entre las piezas filtradas se encuentra Reliquia, el segundo avance del álbum. Este permaneció unos minutos publicado en Spotify antes de ser retirada.

"Mientras, la filtración pasó rápidamente a ser objeto de debates y comentarios en las redes sociales, igual que sus créditos, que también aparecieron, con una lista de siete autores entre los que figura, además de Rosalía, el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas", reseñó El País de España.

No obstante, Columbia Records y Rosalía mantienen como fecha oficial del lanzamiento el viernes 7 de octubre.

Álbum

LUX es el primer álbum de la catalana desde Motomami (2022), que fue lanzado en marzo y seis meses después reeditado para incluir el éxito Despechá junto a otras cinco canciones como Candy y una versión en vivo de La Fama. Posteriormente, en marzo de 2023, sacó un EP con Rauw Alejandro, su entonces novio y prometido.

El disco promete ser un proyecto en el que la artista experimenta con nuevos estilos, diferenciándolo de sus álbumes anteriores.

Berghain, la canción promocional, comienza en alemán con un verso que traducido al castellano reza: "Su miedo es mi miedo/Su ira es mi ira/su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".

Otra de las barras del tema habla sobre "intervención divina", evocando los temas religiosos que serán parte integral del proyecto discográfico, cuya portada muestra a la cantante vestida de monja.

El deseo y la sensualidad son dos sentimientos que también están presentes en la canción.