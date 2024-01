Bram Inscore, músico y compositor de BTS, se quita la vida a los 41 años

"Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación", declaró la familia en un comunicado reseñado en dicha revista.

Trabajo con BTS

Bram Inscore fue compositor de Louder than Bombs, tema interpretado por la agrupación surcoreana BTS.

Nacido en Los Ángeles, Bram estuvo interesado en la música desde muy pequeño al tocar funk y rock. Más tarde, estudió jazz y música clásica en la Universidad del Sur de California; sin embargo, dejó la escuela para trabajar como músico en eventos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bram Inscore (@braminscore)

"Tocó con artistas como Twin Shadow, Charlotte Gainsbourg, Thurston Moore y Beck, con quien colaboró por largo tiempo", detalló People en Español.

"Además de músico, se desarrolló como compositor y productor de sus propias creaciones; así, en 2009, lanzó un álbum como solista con el nombre de B.R.A.M. Al tiempo que realizaba canciones y producción para otros artistas, donde logró destacar. En 2015, coescribió el sencillo Youth de Sivan, que se convirtió en el primer sencillo en alcanzar platino. Otros temas importantes creados por el artista son Don't Give Up on Me, Sierra Burgess Is a Loser, Morning Phase, entre otros", añadió el medio.

Bram Inscore estaba casado con Lin Agnholt. Le sobreviven su esposa, padres -Karen Katz y James Inscore- y hermano Kipling Inscore.