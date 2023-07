Hallan sin vida a rapero británico acusado de terrorismo

"Las causas de su fallecimiento no pueden señalarse hasta que no se haga la autopsia completa", indicó la portavoz, que no dio más detalles, como cuándo ocurrió el fallecimiento o en qué cárcel estaba el acusado.

Al conocerse el suceso, se abrió una investigación judicial y otra por parte de Instituciones Penitenciarias sobre los hechos, agregó la portavoz.

Abdel-Majed Abdel Bary, arrestado en 2020 en España y considerado por la policía al momento de su detención como uno de los miembros del EI más buscados en Europa, fue juzgado a mediados de julio por la Audiencia Nacional, un tribunal madrileño competente en materia de terrorismo.

La Fiscalía pedía nueve años de cárcel al responsabilizarlo de cometer estafas bancarias con dos amigos para financiar sus actividades terroristas.

El acusado se dio a conocer al publicar en 2014 en Twitter una macabra foto posando junto a una cabeza decapitada, con la leyenda: "Relajándome con mi amigo, o lo que queda de él".

Durante el juicio, Abdel-Majed Abdel Bary negó los cargos en su contra, al afirmar que nunca estuvo en la ciudad siria de Raqa y que no era la persona que aparecía en la foto.

Abdel-Majed Abdel Bary era el hijo de Adel Abdel Bary, un egipcio condenado a 25 años de prisión en 2015 en Nueva York por su implicación en atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998.

FUENTE: AFP