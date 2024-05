Cadena Lidotel eleva su experiencia con nuevas propuestas

"De la mano de la ingeniero Thalma Cohen, presidenta de la cadena y junto con el licenciado Oldrich Henríquez, director de la misma, se están llevando a cabo innovadoras acciones que, desde ya, están marcando una significativa diferencia, como por ejemplo la remodelación de su infraestructura, específicamente de las instalaciones en Caracas, Valencia y Barquisimeto en una primera etapa", agregó Lidotel en un comunicado.

Además de estas renovaciones, la cadena de hoteles próximamente dará a conocer las nuevas habitaciones deluxe, que contarán con amplios espacios, última tecnología, lencería de lujo, confort y minibar incluido en la tarifa. Con estas instalaciones, Lidotel apuesta a que los huéspedes vivan una estadía única, con los más altos estándares de calidad y servicio.

"Tantos años de trayectoria y excelente posicionamiento no han sido en vano, pues Lidotel, que pertenece al grupo de Constructora Sambil, en cinco de sus sedes ha recibido el Travellers’ Choice Awards 2024, de Tripadvisor, premio que se otorga por las opiniones que emiten los visitantes al momento de alojarse en sus instalaciones", develó la empresa.

Precios y fidelidad

Por otra parte, para seguir consolidándose como una de las cadenas hoteleras más importante de Venezuela, Lidotel habilitó atractivos precios en la sede de Margarita, que son válidos a través de la página web lidotel.com.

A los precios especiales se suma la premiación a la fidelidad: todo aquel que decida ingresar al Loyalty Program recibirá exclusivos beneficios, como noches y desayunos gratis, grandes descuentos, late check out, up grade, cortesías de habitaciones, early check in sin recargo, entre otros.

"Lidotel seguirá dando mucho de qué hablar gracias a su renovada infraestructura, atractivos planes promocionales, impecables instalaciones, exquisita propuesta gastronómica, excelente servicio y privilegiadas ubicaciones", aseveró la cadena.