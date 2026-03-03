España se prepara para la Semana de la Moda de Madrid

El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo.

MADRID.- La Semana de la Moda de la capital, que será del 12 al 22 de marzo, comenzará en la plaza de España con el desfile inaugural al que seguirán pasarelas y eventos en otros enclaves madrileños.

Así lo ha avanzando la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, este lunes durante la presentación de este encuentro bianual. Al acto también han acudido el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Juan Duyos, el vicepresidente de Ifema Madrid, Daniel Martínez y el concejal del distrito de Chamberí, Jaime González.

"Madrid, como ciudad abierta en la que todas las formas de expresión tienen cabida, ha ido construyendo su propia relación con la moda. Un camino que comenzó hace 41 años en una sencilla carpa instalada en la Plaza de Colón, en el año 1985", ha recordado Hidalgo tras realizar un breve recorrido histórico sobre cómo surgieron las semanas de la moda en ciudades como París, Nueva York, Milán o Londres.

Después de este pistoletazo de salida, arrancará de forma oficial el calendario de la Semana de la Moda de Madrid, impulsada a través del programa Madrid Capital de Moda y ACME, que durante 11 días reunirá las apuestas de 72 diseñadores y firmas. Las muestras para la próxima temporada se realizarán a través de desfiles, exposiciones, presentaciones y encuentros.

En concreto, la iniciativa de promoción de moda de autor impulsada por la ACME, Omoda Madrid es Moda, se celebrará entre el 12 y el 17 de marzo. Estos días se desplegará una programación que busca la activación urbana, cultural y ciudadana. Para lograrlo, se incluyen desfiles y presentaciones en diversos puntos de la ciudad.

De esta forma, en esta edición participan 32 diseñadores y marcas que han sido seleccionadas por su aportación a la creación española. Así, en total habrá 18 desfiles y performances, ocho presentaciones de nuevas colecciones y seis actividades complementarias de Omoda Madrid es Moda HUB. Estas últimas, pretenden conectar a creadores con profesionales y con el público mediante eventos y charlas.

Retrospectiva de Davidelfin

Asimismo, el ciclo se abrirá el 12 de marzo con una retrospectiva de Davidelfin, un trunk show de Juan Avellaneda por See lou y el desfile de Juana Martín. Por su parte, el 13 de marzo será el turno de las pasarelas de Roberto Torretta, Daniel Chong, Oteyza y Evade House.

Por otro lado, Delafuente presentará colección el 14, mientras que Devota & Lomba mostrará sus apuestas para el próximo otoño-invierno el 16. La edición se cerrará con el desfile de Duyos, que tendrá lugar en el Instituto Cervantes.

También, se contará con Adlib Ibiza, Candelas y Felipa, Carlota Barrera, Dominnico, Eduardo Navarrete, E.R.A.X., Félix Ramiro, García Madrid, It-Spain, Isla Bonita Moda, Javier Delafuente, Luis Berrendero, Luis Infantes, Miguel Marinero, Mirto, Moisés Nieto, Paloma Suárez, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Verino, The 2nd Skin Co. y We Are Spastor.

En cuanto a los espacios, Duyos ha detallado la importancia de estos "centros de operaciones" entre los que se incluyen el Espacio Cultural Serrería Belga; la Casa de la Arquitectura; el Instituto Cervantes; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; el Museo de San Isidro; el Cuartel General de la Armada; el Hotel Wellington Velázquez, el Pabellón Satélite del Madrid Arena o el Museo del Traje.

Así, el presidente de ACME ha destacado la moda de autor cuando se mezcla con la arquitectura, con la luz y con el ritmo de Madrid. "Cuando sale el encuentro de la gente y no al revés", ha añadido.

Novedades

Por otro lado, del 17 al 22 de marzo, es el turno de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW). Esta edición, que busca promocionar una pasarela híbrida entre la ciudad y el recinto ferial y que extiende su agenda de desfiles a seis días completos, contará con 40 diseñadores.

En este sentido, la programación combina desfiles Off en espacios urbanos y desfiles profesionales en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid. Además, se celebrará una jornada específica dedicada a la pasarela EGO, que celebra su 20 aniversario y que contará con la participación de diez diseñadores y marcas. Por esta plataforma que apoya el talento joven han pasado creadores como María Escoté, Juan-Vidal, Moisés Nieto o Pepa Salazar.

Respecto a la diseñadora internacional invitada a la Semana de la Moda, será la colombiana Johanna Ortiz la encargada de dar comienzo a la jornada. Así, presentará su colección en el Círculo de Bellas Artes.

Después, el día 18 de marzo, la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid se convertirá en pasarela de los desfiles de Sophie et Voilá, Juan Vidal, Pedro del Hierro, Isabel Sanchís y Claro Couture. Por su parte, Teresa Helbig realizará su desfile en el Teatro infanta Isabel esa misma tarde. Al día siguiente, la fundación de los Ferrocarriles Españoles acogerá las propuestas de ManéMan, Ernesto Naranjo, Mans, Ynesuelves, Baro Lucas, The Label Edition, JCPajares y Acromatyx.

Por otro lado, los desfiles se trasladarán a Ifema Madrid el 20 de marzo. Este día se incluyen Coosy por Miguel Palacio, Simorra, Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Erroz, Custo, Malne y Maison Mesa. El 21 de marzo será el turno de Angel Schlesser, Menchen Tomas, Fely Campo, Odette Álvarez, Yolancris y Lola Casademunt.

Finalmente, cerrarán las puertas de la edición Caducifolium, Antonio Acuario, Eaftimos, Adrià Egea, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan, Pat Equilux, Pringa y Bonet, el 22 de marzo.

Además de los desfiles, y con motivo de la apertura de la MBFW Madrid, el Teatro Real acogerá, el día 17 de marzo, 'Opening Dinner by Nars', un encuentro que reunirá a diseñadores, industria y líderes culturales. Esa noche se entregará el Premio MBFWM a diseñador nacional, a Juan Vidal, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid; el Premio MBFWM a diseñador internacional, para Johanna Ortiz, concedido por el Ayuntamiento de Madrid; y el Premio Icono Nars, otorgado por Leandra Medine.

Impacto en Madrid

En la Semana de la Moda 2025, el impacto económico de Mercedes Benz Fashion Week se estima por un valor de 80 millones de euros, a los que habría que añadir 8 millones de euros más correspondientes al proyecto Omoda Madrid es Moda. En definitiva, un total de 88 millones de euros.

En esta misma línea, Hidalgo ha subrayado que la industria de la moda supone un 3% del PIB español, así como el 3,6% del empleo y el 8,2% de las exportaciones.

En concreto, la delegada ha asegurado que la Comunidad de Madrid lidera el comercio textil en España con el 17,5% de la facturación nacional. Además, el sector de la confección en la región emplea a 4.522 personas, de las cuales más de la mitad trabajan en la capital.

Apoyo municipal

En esta edición, el Ayuntamiento ha destinado 250.000 euros a la iniciativa Omoda Madrid es Moda, que se suma a una aportación de 400.000 euros para Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. De esta partida, se reservan 150.000 euros para la creación y organización de dos grandes premios que reconocerán las trayectorias profesionales de un diseñador nacional y otro internacional.

También, desde hace cinco años, el equipo de Gobierno municipal convoca una línea de subvenciones destinada a apoyar la participación de los diseñadores en alguna de las dos ediciones anuales de la Semana de la Moda de Madrid.

De esta forma, en el año 2025, el crédito inicial destinado a esta ayuda fue de 650.000 euros ampliable hasta en otros 650.000 euros si existe disponibilidad presupuestaria y con una cuantía máxima a conceder por solicitante de 20.000 euros, 10.000 euros por presentación con un máximo de dos.

FUENTE: Europa Press