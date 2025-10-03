sábado 4  de  octubre 2025
POLÉMICA

Diddy condenado a poco más de cuatro años de cárcel por cargos federales

Diddy fue condenado en julio por transporte para ejercer la prostitución, pero fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs posa con el premio Global Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.&nbsp;

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs posa con el premio Global Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023. 

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El magnate musical Sean "Diddy" Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con prostitución en julio. Debido a que se le descontará tiempo ya cumplido, tendrá que cumplir 36 meses.

El juez Arun Subramanian también lo condenó a cinco años de libertad supervisada y le impuso una multa de 500.000 dólares, el monto máximo permitido.

Según reportó People, en el momento de la sentencia, Combs tenía la cabeza gacha, los hombros encorvados y las manos entrelazadas.

Antes de ser sentenciado, el rapero se disculpó con sus exparejas, amigos y familiares, al calificar su comportamiento como repugnante y vergonzoso. Declaró que sus hijos merecen algo mejor y que le había fallado a su madre como hijo.

"Una sentencia larga es necesaria para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres deben enfrentar verdaderas consecuencias", afirmó el juez Subramanian.

Al principio del proceso de sentencia, la fiscal federal adjunta, Christy Slavik, declaró que el respeto de Combs por la ley es solo una fachada.

Añadió que el productor discográfico de 55 años ya programó reuniones para la próxima semana, anticipando una posible liberación. "Es el colmo de la arrogancia, su señoría. Incluso ahora, en la sentencia de condena por dos delitos federales, no comprende cómo sus acciones lo llevaron hasta aquí", añadió Slavik.

Lo que ocurrió en el caso Diddy

Combs fue condenado en julio de 2024 por facilitar transporte para ejercer la prostitución; sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.

En un principio, la fiscalía había solicitado una condena de 11 años, alegando en un memorando de sentencia que el acusado no se arrepiente de sus actos. Por su parte, la defensa hizo la petición de que Combs recibiera una condena no mayor a 14 meses.

Durante la audiencia de sentencia el 3 de octubre, los abogados defensores de Combs reprodujeron un video de 12 minutos que mostraba a Diddy dando charlas motivacionales a niños y participando en un maratón para recaudar fondos para la educación.

Combs, quien ha estado en prisión desde su arresto en septiembre de 2024, se mostró emocionado durante el montaje.

