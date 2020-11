Camila Siso: "Las mujeres somos capaces de hacer buen humor"

“Les agradezco muchísimo a Enrique Salas y Marko que hayan insistido en hacerme parte del proyecto, y que confiaran en mí, hasta el punto de modificar parte del personaje para que lo hiciera yo”, destaca Camila Siso, ganadora del Mara Internacional 2018 como actriz y comediante.

- ¿Qué significa para usted participar en la película Martes de bendecidas?

- Me parece una oportunidad increíble de la mano de un equipo lleno de personalidades importantes de un mundo al que pude conocer más de cerca ahora: las redes sociales. Admiro el trabajo de Marko y creo que esta película es una apuesta a algo grande, que aportará diversión y alegría en estos momentos tan complejos que nos ha tocado vivir.

Película "Martes de bendecidas" Fotograma de la película "Martes de bendecidas". En la imagen, de izquierda a derecha: Yohana Vargas, Marko Pérez y Camila Siso SISO CORTESÍA PRENSA CAMILA

- ¿Cuáles considera fueron los mayores retos que enfrentó como parte del equipo de trabajo durante la filmación de la película?

- Es mi primer proyecto para cine, y aunque lo he tenido muy de cerca siempre, fue mi debut afuera de Venezuela, con gente que no conocía nada de mi trabajo, solo Marko. Desde el primer momento puse lo mejor de mí para tratar de aportar y que la oportunidad de trabajar conmigo fuese una experiencia enriquecedora y divertida que, al final, lo fue para todos.

Película "Martes de bendecidas" - Camila Siso Imagen de la película "Martes de bendecidas". En el filme, Camila Siso interpreta a Mayuly, "la golda Mayuly". CORTESÍA PRENSA CAMILA SISO

- Marcos Purroy me dijo una vez “se puede tener mucho talento, pero es más importante ser un buen compañero de trabajo”. Y creo mucho en eso, en combinar responsabilidad con respeto y compañerismo, y tratar de que trabajar conmigo sea un proceso divertido y agradable.

El interés de Camila Siso por incursionar en la actuación y, sobre todo, en la comedia, es de vieja data.

“Siempre he tenido esa vena de alguna manera y he crecido cercana al teatro, los rodajes y espectáculos en general. Vengo de dos familias cercanas a la cultura, tanto desde el punto de vista del consumidor o espectador como produciendo y creando. Mi mamá, Ximena Irribaren, es productora y mi papá, Mauricio Siso, cineasta y han estado vinculados al cine, a la televisión y al teatro toda su vida. Y creo que admirarlos tanto desde pequeña, ir con ellos a los sets y entender todo el mundo del entretenimiento me hizo enamorarme de las tarimas y las cámaras”, expresa.

- ¿A quiénes considera sus influencias en el mundo de la comedia y de la interpretación?

- Veo como influencias o, más bien, como inspiración a Édgar Ramírez, un artista que logró ir más allá de solo proyectos latinos, y esa es mi meta. A Gina Rodríguez, la protagonista de Jane The Virgin, quien es una de las actrices con la que más me identifico. Y en comedia, George Harris, otra gran inspiración, con su creatividad inagotable y su capacidad para conectarnos con nuestras nostalgias, mantenernos en su contexto tan cercano y que el público lo acompañe siempre.

- ¿Qué diferencia le gustaría marcar en el humor?

- La primera es que reírnos de nosotros mismos es parte de fortalecernos y de vernos con un ojo más crítico desde afuera. Siento que podemos hacer humor de todo. Y, por otra parte, que las mujeres tenemos la capacidad de hacer humor realmente bueno. Que no todas somos madres y/o amas de casa (que no las juzgo, pero no es una etiqueta universal). Creo fielmente en que las mujeres somos capaces de todo. Y que hay muchas etiquetas que deben ser del pasado.

- ¿Qué ha sido lo más duro de abrirse camino más allá de las fronteras venezolanas?

- Miami particularmente es un gran reto para cualquier propuesta de espectáculo o cultural, sobre todo, para los que la vivimos como inmigrantes. Nos toca trabajar, intentar e insistir con

desarrollar carrera en televisión, comedia, teatro o cualquier otro, mientras nos mantenemos en cualquier oficio.

- En Venezuela, hice mucha comedia para el público venezolano y aquí me ha tocado entender y conocer otras culturas y nacionalidades.

- ¿Cuáles son sus mayores ambiciones como actriz?

- Quiero ser una actriz latina reconocida en la industria del cine y la TV. Actuar en otros idiomas y ser una referencia. Sueño con ser algo como la contraparte de Edgar Ramírez (risas).

- ¿Qué nos puede adelantar acerca de sus próximos proyectos?

- Voy a empezar en televisión y cine. Tengo varias propuestas en las que me encantaría participar.

- Quiero seguir desarrollando mi carrera como comediante, y meterme de lleno con proyectos audiovisuales. Estoy preparándome para cuando las producciones empiecen. Y, por ahora, disfrutar de mi debut en Martes de Bendecidas. Creo que va a ser un buen inicio.