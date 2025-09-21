domingo 21  de  septiembre 2025
Camilo confiesa que tiene cuadros hechos con sangre de sus hijas

De acuerdo con el colombiano Camilo, las piezas que simbolizan momentos importantes y emotivos de su faceta como padre

MIAMI.- Durante una visita al programa español El Hormiguero, Camilo compartió anécdotas su paternidad, una etapa que asegura disfruta al máximo. Entre risas y confidencias, el intérprete reveló en su hogar dos cuadros hechos con la sangre de sus hijas, Índigo y Amaranto.

El colombiano aseveró que son piezas que simbolizan momentos importantes y emotivos de su faceta como padre.

"La sangre de un inocente"

El primer cuadro es de su primogénita, Índigo. El artista recordó que durante un viaje familiar a Japón, la pequeña se cayó y se golpeó con el borde de una mesa, lo que ocasionó que sangrara un poco. Cuando la niña lo abrazó, le dejó la marca en su camisa blanca.

Fue entonces cuando nació la idea de preservar ese momento como una pieza de arte. "Es la primera caída de un ser humano", recordó.

Por ello, tituló la obra como La sangre de un inocente.

Nacimiento de Amaranto

La segunda pieza es el recuerdo de cómo Camilo tuvo que hacer el trabajo de una partera para recibir a su segunda hija.

Explicó que la especialista casi no llega, y le tocó a él asumir el rol para dar la bienvenida a su bebé.

Tras el nacimiento y con las manos aún manchadas de sangre, Camilo solicitó que le dieran un cuadro para poder plasmar sus manos en él. Como no había una pieza a la mano, se imprimió la imagen en la funda de una almohada.

Ambos cuadros tienen un lugar especial en el corazón y en la casa de la familia.

Para Camilo, estas obras son una forma única de atesorar capítulos irrepetibles de su vida familiar, un reflejo de lo importante que es para él la paternidad, incluso por encima de sus éxitos profesionales.

