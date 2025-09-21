domingo 21  de  septiembre 2025
Muere la actriz mexicana Ariadnalí de la Peña

A lo largo de su carrera, participó en producciones destacadas como la película Bardo, dirigida por Alejandro González Iñárritu, La gran seducción y Fear The Walking Dead

La actriz mexicana Ariadnalí de la Peña.

La actriz mexicana Ariadnalí de la Peña.

Captura de pantalla/Instagram/@ariadnalidelap
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz mexicana Ariadnalí de la Peña, famosa por su rol en el filme Bardo, falleció a los 38 años, dejando un profundo vacío en el mundo del teatro y el cine. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de México a través del Centro Cultural Helénico.

Originaria de Mexicali, Baja California, Ariadnalí de la Peña era conocida por su gran pasión por las artes escénicas.

La actriz se formó en la Facultad de Artes de Baja California e hizo del teatro el motor de vida.“Su partida temprana nos recuerda que el arte –como la vida– es fugaz, pero también eterno cuando deja huella”, reza el texto compartido por el Centro Cultural Helénico.

De la Peña participó en producciones destacadas como Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñárritu. También formó parte de proyectos como La gran seducción y Fear The Walking Dead.

No se ha revelado la causa de muerte, pero se sabe que la actriz había librado una batalla contra el cáncer de colon, una lucha que compartió con el público.

La comunidad artística ha lamentado su partida, recordándola como una actriz talentosa y comprometida que: "iluminó los escenarios con su entrega, sensibilidad y creatividad". Su legado perdurará en su trabajo tanto en las tablas como en la pantalla grande.

