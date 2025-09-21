domingo 21  de  septiembre 2025
REALEZA

Príncipe Harry y Meghan Markle asisten a evento benéfico de Santa Bárbara

Esta fue la primera salida pública de los duques de Sussex tras el regreso de Harry de Londres, donde se reunió por primera vez en 18 meses con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron juntos en el concierto One805LIVE! este fin de semana. El evento, que tiene como objetivo recaudar fondos para equipos esenciales y programas de bienestar mental para los socorristas del condado de Santa Bárbara, se llevó a cabo en la propiedad de Kevin Costner.

La tercera edición del concierto contó con la participación de Trisha Yearwood, Good Charlotte, The Fray, entre otros.

Lee además
El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.
REALEZA

Exmayordomo dice que el príncipe Harry no habría elegido a Meghan si Diana viviera
El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.  
REALEZA

Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"

Esta fue la primera salida pública de los duques de Sussex tras el regreso de Harry de Londres, donde se reunió por primera vez en 18 meses con su padre, el rey Carlos III.

Como es tradición, Harry subió al escenario para entregar un premio al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig. Posteriormente, Meghan le dio un abrazo al príncipe.

"Meghan lució un vestido camisero azul medianoche sin mangas y tacones color canela para la ocasión, mientras que Harry lució una chaqueta, camisa y pantalones oscuros", reseñó People.

Apoyo a la causa

En 2023, Harry y Meghan se unieron a la recaudación de fondos One805LIVE!, y desde entonces ha apoyado a esta causa benéfica.

El año pasado, el hijo de la princesa Diana honró al piloto de apoyo aéreo del condado de Santa Bárbara, Loren Courtney.

El duque fue piloto de helicóptero durante su década en el ejército británico, donde realizó misiones de entrenamiento en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, así como misiones de combate en Afganistán.

Temas
Te puede interesar

Príncipe Harry sorprende con visita a Ucrania

Harry Styles corre el Maratón de Berlín y mejora su marca personal

Nodal reacciona a nominación junto a Pepe Aguilar en los Latin Grammy

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Leopoldo Lòpez.
VENEZUELA

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

Centenares de viajeros en espera en el Aeropuerto Internacional en Boston, Massachusetts.
Reforma migratoria

Organismo pide a Trump y al Congreso avanzar hacia un sistema de inmigración basado en el "mérito"

Te puede interesar

Joe Carollo inscribe su candidatura por la alcaldía de Miami.
POLÍTICA

Joe Carollo oficializa su candidatura y agita la carrera por la alcaldía de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
Una persona sostiene un cartel con unos de los mensajes favoritos de Charlie Kirk Nunca te rindas, antes del servicio conmemorativo público para el activista en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025. 
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

El Cartel de los Soles, el eslabón de la red de corrupción del régimen de Nicolás Maduro

El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk