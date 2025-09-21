Príncipe Harry y Meghan Markle asisten a evento benéfico de Santa Bárbara

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron juntos en el concierto One805LIVE! este fin de semana. El evento, que tiene como objetivo recaudar fondos para equipos esenciales y programas de bienestar mental para los socorristas del condado de Santa Bárbara, se llevó a cabo en la propiedad de Kevin Costner.

La tercera edición del concierto contó con la participación de Trisha Yearwood, Good Charlotte, The Fray, entre otros.

Esta fue la primera salida pública de los duques de Sussex tras el regreso de Harry de Londres, donde se reunió por primera vez en 18 meses con su padre, el rey Carlos III.

Como es tradición, Harry subió al escenario para entregar un premio al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig. Posteriormente, Meghan le dio un abrazo al príncipe.

"Meghan lució un vestido camisero azul medianoche sin mangas y tacones color canela para la ocasión, mientras que Harry lució una chaqueta, camisa y pantalones oscuros", reseñó People.

Apoyo a la causa

En 2023, Harry y Meghan se unieron a la recaudación de fondos One805LIVE!, y desde entonces ha apoyado a esta causa benéfica.

El año pasado, el hijo de la princesa Diana honró al piloto de apoyo aéreo del condado de Santa Bárbara, Loren Courtney.

El duque fue piloto de helicóptero durante su década en el ejército británico, donde realizó misiones de entrenamiento en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, así como misiones de combate en Afganistán.