Camilo y Evaluna se unen a temporada navideña de Amazon Music

MIAMI.- Camilo y Evaluna se unieron al lanzamiento de Amazon Music Original con el tema Navidad en cada esquina , una reversión al estilo tropical de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. El clásico navideño, escrito originalmente por Meredith Wilson, transporta a una época llena de nostalgia, que ha sido interpretado por voces como Michael Bublé, Perry Cuomo, Big Crosby, entre otros a lo largo de los años.

"Poder interpretar con Camilo esta canción tan especial es un sueño hecho realidad. Es la canción que siempre pongo cuando empieza la época de navidad y me encanta que ahora la compartamos en familia", agregó Evaluna.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amazon Music Latin (@amazonmusiclatin)

Es así como Camilo y Evaluna se unen a una lista de artistas alrededor del mundo que integran la temporada navideña de Amazon Music, entre los que se encuentran Tom Grennan, con It Can't Be Christmas; Francesca Michielin, con Christmas Party; Elevator Boys, con Jingle Bell Rock; Marta Santos, con Al Compás de la Navidad; entre otros.

Estas nuevas canciones de Amazon Music Original se unen a los temas navideños exclusivas de Amazon Music, que incluye Christmas Tree Farm, de Taylor Swift; Cozy Little Christmas, de Katy Perry -con certificación de platino-; Happy Xmas (War Is Over), de John Legend -con certificación de oro-; y You're Christmas to Me, de Sam Ryder, que alcanzó el número dos en la Official Singles Chart del Reino Unido el año pasado.

La canción Navidad en cada esquina ya está disponible. Los fans pueden disfrutar de la nueva lista completa de temas navideños en exclusiva por Amazon Music 2024 aquí.

Lista de canciones Amazon Music Original 2024