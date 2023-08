Canción de Luis Fonsi "Pasa la página" causa controversia

“Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice ‘yo ya lo olvidé’, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Pasa la página na na na. No eres la víctima ma ma ma. Pa’ que te quieran no hay que dar lastima. Pasa la página na na na. Sigue con tu vida da da”, reza parte de la canción.

Sin embargo, la composición no ha sido bien recibida por todos, pues en Instagram han acusado al cantante de haber escrito la canción como una indirecta para su ex, la actriz y animadora Adamari López.

Algunos también han señalado que Fonsi busca unirse a la tendencia de Shakira y Karol G, quienes en los últimos meses han lanzado canciones populares que hacen referencia a sus exparejas.

Ante los señalamientos, Luis Fonsi confesó, durante una entrevista que concedió a la periodista Mandy Fridmann, que la canción si bien hace pensar en un romance del pasado, para él es mucho más que eso.

“Como te mencioné, lo más fácil es, cuando tú dices 'pasa la página', ir directo a un examor, ¿no?, es a donde te lleva. La canción habla del amor, entonces lo entiendo, pero, como te dije, para mí esta canción va más allá que una sola persona, yo lo veo muchísimo más grande. En muchos momentos me he querido desahogar con muchas personas, muchas. Con gente con quien he tenido una relación, con medios de comunicación, con amigos, con familiares de amigos. Yo he querido decir: ‘Ya, pasa la página’, claro, pero no es una canción que va directamente a una sola persona”, manifestó.

Romance fallido

El cantante y la actriz se conocieron en 2001 y en 2002 iniciaron su relación. Dos años más tarde, Luis Fonsi y Adamari López se comprometieron, pero los planes de la boda se pospusieron luego de que en 2005 le diagnosticaran a la animadora cáncer de mamá.

Aunque López superó la enfermedad y en 2006 se llevó a cabo la celebración de la boda, en 2009, la pareja anunció su divorcio.

Fue en 2012, cuando Adamari López publicó su libro Viviendo, tomo en el que habla sobre la relación con el cantante y lo acusó de haberle sido infiel y confesarle que tras la mastectomía no se sentía atraído hacia ella. Más tarde, en 2013, Adamari dijo al programa Al rojo vivo que Fonsi terminó con ella por teléfono.

El intérprete de No me doy por vencido desmintió a López y dio su versión de los hechos en un comunicado. "La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta sino que no es fiel a la verdad (...) 'Yo no te deseo como mujer'… Esas palabras jamás salieron de mi boca (...) Los sentimientos, una separación, un divorcio, no se hablan en un día, no se dicen por teléfono (...) Repito, nuestro fracaso como pareja nada tuvo que ver con su enfermedad", escribió.

Adamari confesó a inicios de año que aunque no mantienen contacto, cuando deben hablar se comunican con respeto. "Nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero las veces que nos hemos tenido que comunicar ha sido con cariño, con respeto (…). Hay una relación cordial de dos personas que vivieron un momento importante de su vida".

