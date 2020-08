Canción: Phil Collins vuelve a los rankings por video viral

En las imágenes, los hermanos parecen estar disfrutando de la música, moviendo las cabezas al ritmo, cuando de repente se dejan caer en el respaldo de sus sillas, incrédulos, en el momento en que la batería suena en medio de la canción.

"Esto es único", dice uno de ellos en el video después de quedar impresionado por la batería. "Nunca he visto a nadie soltar el ritmo al final de una canción".

El video en el canal de los mellizos en la plataforma, "TwinsthenewTrend", ha acumulado más de cinco millones de visitas.

Hasta el viernes, "In the Air Tonight" ocupaba el segundo lugar en las listas de iTunes de Estados Unidos, detrás de "Beer and Sunshine", de Darius Rucker, según itopchart.com.

El éxito lanzó la carrera solista de Collins en 1981, después de que dejó al grupo de rock británico Genesis como líder y baterista.

Collins, de 69 años, ha vendido más de 100 millones de álbumes durante su carrera como solista y 150 millones con Genesis.