martes 16  de  diciembre 2025
MÚSICA

Canciones creadas con IA llegan a repertorios de artistas sin autorización

Las canciones se suben a las plataformas bajo los nombres de artistas reales con el objetivo de obtener los derechos de autor asociados

El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.

El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.

AFP/Tobias Schwarz

LONDRES.- Cada vez hay más casos de canciones falsas que fueron generadas con Inteligencia Artificial (IA) y que acaban colándose en los catálogos de los artistas en las plataformas de streaming, debido al gran parecido de esos temas con la música que componen.

Emily Portman, música folk británica, se llevó una sorpresa en julio cuando recibió el mensaje de un oyente felicitándola por su nuevo álbum, y eso que no ha publicado ninguno desde 2022. En ese momento, descubrió Orca en sus catálogos de Spotify o Apple Music.

Lee además
Portada de Amarga Navidad, nuevo EP de Gloria Trevi
MÚSICA

Gloria Trevi lanza nuevo EP "Amarga Navidad" para celebrar temporada festiva
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024. video
MÚSICA

Taylor Swift revela canciones favoritas de su catálogo musical

"Los títulos de las canciones se parecían a algo que yo podría haber escrito", cuenta la artista a la AFP.

"Pero al escuchar con atención, me di cuenta de que se trataba de un álbum generado por inteligencia artificial", añade.

Según ella, la IA detrás de Orca se basó en sus álbumes anteriores. "Me perturbó que la gente pensara que yo podría haber sacado eso" o, peor aún, "que les gustara ese álbum" a pesar de la "perfección" artificial de la voz y de unas letras "vacías de sentido", confiesa.

Emily Portman no logró identificar a los autores del fraude, pero todo apunta a que se hicieron pasar por ella ante una empresa de distribución que sube canciones a internet en nombre de los artistas.

Artistas y canciones en la polémica

Al otro lado del mundo, en Australia, el músico Paul Bender descubrió este año, en los perfiles de su grupo The Sweet Enoughs, cuatro canciones "horrible y extrañamente malas" que, según el artista, habían sido generadas por IA.

"Toda la industria del 'streaming' funciona sin contraseña ni un sistema de autenticación fuerte" para subir música en línea, explica Bender, indignado.

"Basta con decir: 'Soy yo', y añades la canción al perfil de cualquiera. Es el fraude más fácil del mundo", señala.

Tras hablar del tema en Instagram en enero, Bender, que también es bajista del grupo Hiatus Kaiyote, nominado a los Grammy, recibió "cientos" de mensajes de artistas y oyentes.

El músico australiano ha encontrado numerosos álbumes sospechosos, en particular en los catálogos de artistas fallecidos, como la escocesa Sophie, muerta en 2021.

Al final, decidió lanzar una petición en el sitio change.org para instar a las plataformas a reforzar su seguridad. De momento, recabó más de 24.000 firmas.

"Saqueo" a la música

Los temas fraudulentos se suben a las plataformas bajo los nombres de artistas reales "para percibir los derechos de autor asociados", explica a la AFP Dougie Brown, de UK Music, que representa a la industria británica.

Aunque los ingresos por cada escucha son bajos, pueden aumentar rápidamente, sobre todo cuando los bots los multiplican, añade Brown.

Emily Portman y Paul Bender pidieron a las distintas plataformas que retiraran las canciones fraudulentas, lo que tardó entre 24 horas y ocho semanas, pero no presentaron denuncias.

Aunque algunas leyes protegen a los artistas contra la imitación, especialmente en California, los derechos de autor siguen siendo limitados frente a los riesgos de imitación en otros países, como el Reino Unido.

Con la creciente sofisticación de los generadores de música por IA, como Suno y Udio, la mayoría de los oyentes es incapaz de distinguir entre canciones creadas con esta tecnología y las interpretadas por un humano, reveló en noviembre un estudio de Ipsos para la plataforma francesa Deezer.

Así, grupos fruto de la IA, como The Velvet Sundown, acumulan un millón de seguidores en Spotify.

"En la industria musical, la IA acentúa problemas ya existentes como el spam, el fraude y los contenidos engañosos", indicó a la AFP el gigante sueco del 'streaming'.

Acusado de falta de transparencia sobre este tema, la empresa anunció recientemente medidas para hacer la plataforma "más fiable y transparente".

Igual que su competidor Apple Music, afirma trabajar de forma preventiva con los distribuidores e intentar detectar mejor estos fraudes.

A pesar de sus preocupaciones con la IA, Paul Bender y Emily Portman trabajan cada uno en un nuevo álbum.

"Para mí, lo que importa son los vínculos humanos, la creatividad y la colaboración con otros músicos de talento", apunta la cantante.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mariah Carey vuelve a la cima con "All I Want for Christmas Is You"

Miss Jamaica regresa a casa tras semanas hospitalizada en Tailandia

Rob Reiner mantuvo una discusión con su hijo en fiesta de Conan O'Brien

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
Falta de pericia

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

Te puede interesar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Iván Gutiérrez Miranda, de 45 años y ciudadano cubano.
CONDENA

Jurado declara culpable a acusado de robar remolques de ayuda tras el huracán Ian en Florida

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
BENEFICIO

Miami-Dade inaugura Oasis at Aventura, nuevo complejo de vivienda asequible para adultos mayores