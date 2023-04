Cannes confirma corto occidental y gay de Pedro Almodóvar

PARÍS.- El director de cine español Pedro Almodóvar presentará su corto en inglés Strange way of life, una obra ambientada en el salvaje oeste y con trasfondo gay, en el 76º Festival de Cannes en mayo, informó este martes el certamen.

El cortometraje está protagonizado por el actor estadounidense Ethan Hawke (Los siete mercenarios) y el chileno Pedro Pascal (The last of us), que junto a Almodóvar mantendrán un encuentro con el público tras el estreno, informó el comunicado.