Cannes entrega a Harrison Ford Palma de Oro honorífica

El actor estadounidense Harrison Ford posa en el escenario con la directora francesa del Festival de Cine de Cannes, Iris Knobloch, después de recibir la Palma de Oro honorífica antes de la proyección de la película "Indiana Jones and the Dial of Destiny" durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 18 de mayo de 2023.

AFP/Valery Hache