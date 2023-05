Michael Douglas recibe la Palma de Oro honorífica en Cannes

CANNES.- "Me pregunto cómo he podido durar tanto tiempo", dijo la estrella Michael Douglas al recibir este martes la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes , ante una sala rendida a sus pies.

"¡Qué abrazo!", afirmó ante un público que no dejaba de aplaudirlo. "Esto cuenta mucho para mí ya que hay cientos de festivales de cine en el mundo pero sólo hay un Cannes (...) es un honor increíble", abundó.

"Me va pesando la edad", bromeó el intérprete estadounidense, de 78 años. "Mirando mis 55 años (de carrera), me preguntó cómo he podido durar tanto tiempo", comentó, y añadió que "se trabaja con tanto empeño para nuestros fracasos como para nuestros éxitos".

Douglas señaló que el Festival de Cannes recuerda que el cine siempre trasciende los límites y une las fronteras.

"A Cannes y a toda Francia, querría abrazarla desde el fondo de mi corazón", dijo en francés, antes de que Uma Thurman le entregara el premio.

Antes de que el actor apareciera en el escenario, un video recordó algunos de sus papeles más emblemáticos, como Atracción fatal (1987), Instinto básico (1992) o Un día de furia (1993).

Michael Douglas El actor estadounidense Michael Douglas saluda cuando llega con su esposa, la actriz británica Catherine Zeta-Jones y su hija Carys para la ceremonia de apertura y la proyección de la película "Jeanne du Barry" durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes, en donde recibirá la Palma de Oro Honoraria. AFP/Loic Venance

Reconocimiento

El Festival de Cannes acordó conceder la Palma de Oro honorífica a Michael Douglas para reconocer su brillante carrera y su compromiso con el cine, durante la ceremonia de apertura el 16 de mayo.

"Después de más de 50 años de carrera, es un honor volver a la Croisette para abrir el Festival y hablar nuestra lengua común, la del cine", reaccionó el actor de 78 años en un comunicado cuando Cannes hizo el anuncio.

Michael Douglas presentó cuatro películas en competencia en el Festival de Cannes, en la Riviera francesa: El síndrome de China, de James Bridges en 1979; Instinto básico, de Paul Verhoeven en 1992; Un día de furia, de Joel Schumacher en 1993 y Detrás del candelabro, de Steven Soderbergh en 2013.

Su padre, Kirk Douglas, presidió el jurado del festival en 1980.

FUENTE: AFP