Cannes se interesa por Depp como actor y no por los juicios

La 76 edición del Festival de Cine de Cannes se interesa por Johnny Depp como actor y no por los juicios con su exesposa, Amber Heard.

CANNES.- El Festival de Cannes se interesa por Johnny Depp como actor y no por los juicios con su exesposa, declaró hoy, 15 de mayo, el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, a la víspera del estreno de una película que marca el retorno a la gran pantalla de la estrella estadounidense.

Aunque Johnny Depp ganó parcialmente un juicio por difamación contra Heard, sigue siendo persona non grata en los estudios de Hollywood.

"No conozco la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos", declaró Frémaux en rueda de prensa para presentar la 76ª edición de Cannes, que cuenta con 21 películas en competición, un tercio de ellas dirigidas por mujeres, récord del certamen.

"No sé de qué se trata, Johnny Depp me interesa como actor", añadió el delegado general del certamen. "Soy la persona menos indicada para hablar de todo esto, porque si hay alguien... que no se ha interesado por este juicio muy mediático, soy yo", aseveró.

Amber Heard-AFP.jpg La actriz estadounidense Amber Heard testifica mientras el actor estadounidense Johnny Depp observa durante un juicio por difamación en el juzgado del circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 5 de mayo de 2022. AFP/Jim Lo Scalzo

Fuertes medidas de seguridad

Por otro lado la seguridad del festival, al que acuden decenas de miles de invitados, está garantizada, explicó Frémaux, ante la posibilidad de protestas organizadas por sindicatos contra la reforma de las jubilaciones promulgada por el presidente francés Emmanuel Macron.

Uno de los principales sindicatos franceses, la CGT, mencionó la posibilidad de cortes de electricidad durante el certamen cinematográfico más importante del mundo.

"Tenemos un buen diálogo con la CGT. Por el momento nada de lo que está anunciado nos afecta", aseguró Frémaux.

1.000 policías, gendarmes y agentes de seguridad privados serán desplegados para la cita, que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo en la Costa Azul, en el sureste de Francia.

El certamen, para el que fueron acreditados 4.500 periodistas, suele atraer a una multitud de espectadores y estrellas del cine.

El alto nivel de seguridad que caracterizará el evento se debe al departamento (entidad territorial francesa) en el que tiene lugar.

FUENTE: AFP