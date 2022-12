Amber Heard anuncia acuerdo en caso de difamación con Depp

"Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación presentado contra mí por mi exesposo en Virginia", se lee en el comunicado publicado en la red social.

"Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo, mi vida -tal como la conocían- fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan. Ahora, finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance", finalizó Amber Heard.

Luego de que en junio de 2022 un jurado de Virginia fallara a favor de Johnny Depp con una indemnización de 10 millones de dólares en daños y perjuicios tras determinar que una columna de Heard publicada en The Washington Post era difamatoria contra el actor, la actriz trató en los últimos meses buscar otras alternativas para revertir el fallo: a comienzo de agosto, se hizo público que Amber Heard había vendido una de sus propiedades ubicadas en California para tratar de solventar las deudas producto del proceso legal con su exesposo; además de la venta de dicha mansión, en julio los abogados de la intérprete apelaron ante la Corte de Apelaciones del estado de Virginia.

"Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda", dijo en un comunicado un portavoz de Heard en referencia a la enmienda constitucional que protege la libertad de expresión. "Por lo tanto, estamos apelando el veredicto", acotó.

