viernes 22  de  mayo 2026
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Penélope Cruz celebra al cine español en Cannes

Penélope Cruz enaltece el trabajo en los filmes La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo; El ser querido, de Rodrigo Sorgoyen, y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar

Penélope Cruz asiste a la sesión fotográfica de La Bola Negra durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 22 de mayo de 2026.

Penélope Cruz asiste a la sesión fotográfica de 'La Bola Negra' durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 22 de mayo de 2026.

EFE/EPA/TERESA SUAREZ

CANNES.- Penélope Cruz está feliz en Cannes tras el éxito cosechado por La bola negra, pero también está encantada por el "maravilloso" trabajo de su marido, Javier Bardem, en El ser querido y por el compañerismo de los equipos de las tres películas españolas en la competición del festival.

No hay rivalidad, asegura en una entrevista con EFE, entre La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo; El ser querido, de Rodrigo Sorgoyen, y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, un triplete histórico en la lucha por la Palma de Oro de Cannes.

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"He visto las tres y me encantan y he visto tanto compañerismo aquí este año, pero de verdad, y eso no se ve siempre porque nuestra industria, pues a veces puedes ver mucha competitividad", pero este año la felicidad por la alta representación española en la competición ha contagiado a todos, señala la actriz, que ha cambiado el negro de su traje en la rueda de prensa por un luminoso blanco.

Las tres películas han sido muy bien recibidas en Cannes, especialmente el "maravilloso" trabajo de Bardem en el filme de Sorogoyen, pero todos se alegran por el otro y hay "mucha celebración hacia lo de los demás", afirma la actriz madrileña.

Incluso apunta que ayer el equipo de La bola negra tenía una comida con el delegado general del festival, Thierry Frémaux, y Almodóvar se acercó para verlos a todos allí.

"Creo que cuanto más potenciemos eso en nuestra industria, mejor nos irá, porque tenemos un cine maravilloso que cada vez vuela más y viaja por todo el mundo y se recibe con tanto cariño", reflexiona.

Además considera que el público español también responde cuando una película funciona. "Yo voy mucho al cine y lo noto en las salas", resalta la protagonista de 'Volver'.

Mucha gente está trabajando para lograr que sobreviva el cine en su formato clásico. Ese "ritual de llenar una sala de cine, de ir con tu familia y tener ese momento en donde todo se para, los móviles se apagan", una forma de respeto al trabajo de tantas personas porque, agrega, es muy difícil sacar una película adelante.

Un gran susto de salud

Tanto, que todo el mundo hace sacrificios, como lo que ha contado ella esta mañana en la rueda de prensa de Cannes. Su médico le llamó para decirle que tenían sospecha de un posible aneurisma cerebral y media hora después estaba rodando una de sus escenas en 'La bola negra'.

¿Por qué ha decidido contarlo? "Porque como estoy sana y gracias a Dios todo salió bien, tengo tantas ganas de celebrarlo que me apetece compartirlo".

"Y también porque muchas veces uno no cuenta esas cosas como no sé, por pudor, pero creo que es bonito compartir lo que pasa en un rodaje , cómo es realmente un trabajo de equipo, cómo si uno falla, todo lo demás falla y lo que supone parar un día o dos días un rodaje, la presión que eso conlleva", explica.

La película manda, asegura la actriz, que sin embargo se apresura a decir que pudo rodar porque el médico le dio permiso y que, si hubiera tenido que parar, 'los Javis' la habrían apoyado "al cien por cien".

También ha querido compartir algo suyo con las personas que han vivido su misma situación y que a lo mejor no han recibido después la noticia de que era una falsa alarma.

Su papel en La bola negra

Y apenas media hora después de recibir la noticia que luego se quedó en una falsa alarma, Cruz se subió en un tanque, en una escena que no había ensayado y que es una de las mejores del filme de Los Javis.

Ella interpreta a una cupletista y se había preparado el número con las bailarinas pero no sabía que iba a tener que subirse a un tanque y que iba a estar rodada por varios cientos de soldados.

"Ellos querían que fuera una sorpresa y trabajaron con los soldados cinco horas antes de que yo entrara con el tanque y con las bailarinas", recuerda sonriente. Fue "increíble" e impactante.

Es la forma habitual de trabajar de Ambrossi y Calvo, que preparan este tipo de sorpresas a los actores para conseguir una verdad profunda en las interpretaciones.

"Es como con los niños en La Mesías. ¿Cómo consiguen esa verdad en esas escenas? Porque les dedican mucho tiempo a cualquier personaje, a todos los figurantes, como si vas a estar diez filas allí detrás de 300 personas, van a estar contigo y vas a saber en qué situación estás, cuál es tu misión. Dedican muchísimo tiempo a eso y los admiro muchísimo", asegura.

FUENTE: EFE

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