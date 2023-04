Cannes: Seis directoras compiten por la Palma de Oro

El estadounidense Wes Anderson, el británico Ken Loach y el alemán Wim Wenders, todos ellos asiduos de Cannes, destacan en la lista, a la que se podría añadir en último minuto el estadounidense Martin Scorsese, que a sus 80 años presenta Killers of the flower moon, con Leonardo di Caprio.

Esta película, que narra una serie de asesinatos de indígenas en los años 1920, fue anunciada hace dos semanas, pero aún podría formar parte de la selección. "Hemos hecho la demanda al jurado", explicó Frémaux.

Más allá de la competición, el Festival de Cine de Cannes se anuncia cargado de estrellas para una larga lista de estrenos mundiales.

Indiana Jones y Johnny Depp con peluca

A cinco semanas del inicio del certamen (16 al 27 de mayo), están confirmados el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones (con un Harrison Ford octogenario), un corto western y gay de Pedro Almodóvar y Johnny Depp con peluca en una película sobre Luis XV.

Y del lado español, regresa Víctor Erice (82 años), autor de obras importantes del cine hispano como "El espíritu de la colmena" o "El Sur", que hace tres décadas que no rueda un largometraje ("El sol del membrillo", documental de 1992).

Erice presentará "Cerrar los ojos", con José Coronado y Ana Torrent, en Cannes Premières, creada recientemente dentro de la selección oficial del certamen pero sin competir por la Palma de Oro.

También serán objeto de sesiones especiales el surcoreano Kim Jee-woon, con "Cobweb", o el brasileño Kleber Mendonca Filho, con "Retratos fantasmas".

Cannes seleccionó a cinco mujeres realizadoras el año pasado. Para esta edición supera esa cifra con Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat y Ramata-Toulaye Sy.

festival de cine de Cannes-LOGO-AFP.jpg Esta fotografía tomada el 13 de abril de 2023 muestra el logotipo del Festival de Cine de Cannes durante la conferencia de prensa para anunciar la Selección Oficial del 76° Festival de Cine de Cannes en París. AFP/Thomas Samson

España, invitada de honor

Harrison "Indiana Jones" Ford, de 80 años, será objeto de un homenaje especial, y Pedro Almodóvar también protagonizará un debate con el público tras la presentación especial de su mediometraje Strange way of life, una obra ambientada en el salvaje oeste y con trasfondo gay.

Lo acompañarán los dos protagonistas de la cinta, Ethan Hawke (Los siete mercenarios) y el chileno Pedro Pascal (The last of us).

Cannes homenajea a los veteranos, pero no pierde de vista la escena cinematográfica mundial.

"Para saber qué nos depara el cine en los próximos 10 a 20 años, la cita es en mayo en Cannes", aseveró la presidenta del certamen, Iris Knobloch.

Se proyectará por primera vez en Cannes un filme de Mongolia: If only I could hibernate, de Zoljargal Purevdash.

Del lado latinoamericano solo hay un autor brasileño que compite por el máximo galardón: Karim Ainouz, con Firebrand.

Otros realizadores en distintas categorías son el argentino Rodrigo Moreno, con Los delincuentes; los brasileños João Salaviza y Renée Nader Messora, con Crowra; y el chileno Felipe Gálvez, con Los colonos.

Por la glamurosa alfombra roja del certamen pasarán Julianne Moore y Natalie Portman, que protagonizan la última película de Todd Haynes, I'm not There.

El estreno de la película de Wes Anderson, Asteroid City, promete ser espectacular, con una larga lista de estrellas: Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlet Johansson, Steve Carell, entre otros.

Cannes es también uno de los escaparates más importantes del cine proveniente de Asia, África o América Latina.

España es por otra parte la invitada de honor del mercado cinematográfico que se organiza en paralelo al festival. Es el segundo país en recibir esa invitación, después de India.

El mercado de Cannes es el más importante del mundo, con más de 12.500 acreditados y 4.000 proyecciones previstas en 33 lugares de la ciudad.

El presidente del jurado del festival es el sueco Ruben Ostlund, que el año pasado ganó la Palma de Oro con la satírica El triángulo de la tristeza y otra Palma en 2017 con The Square.

FUENTE: AFP