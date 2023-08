Cantante Eleazar Mora homenajea a Alfredo Sadel desde Miami

“Tenemos el honor de ser los primeros en lanzar un disco homenaje al cantante venezolano de mayor proyección internacional de todos los tiempos, al gran ídolo de nuestra música del siglo XX. En esta producción podemos disfrutar de temas de su propia autoría como Di, Yo soy aquel cantor canta arpa, primer promocional del disco, así como otras piezas popularizadas por el Tenor Favorito de Venezuela, como con toda justicia es recordado: Me voy pa’l pueblo, Desesperanza, Una noche más, Oh señora María y Tierruca. En tu cumpleaños, composición inédita, es la única incluida en esta producción no grabada por el maestro Sadel”, detalló en un comunicado Eleazar Mora.