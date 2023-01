Cantante Flo Rida gana caso por incumplimiento de contrato

Flo Rida, cuyo verdadero nombre es Tramar Dillard, y su compañía de producción, Strong Arm Productions, demandaron a Celsius Holdings Inc., con sede en Boca Ratón, en la corte del condado de Broward en mayo de 2021, alegando que la compañía había violado las condiciones de un acuerdo de patrocinio.

“Básicamente ayudé a crear esta empresa, y todo lo que buscábamos eran personas confiables que actuaran como si fueran de la familia”, dijo Dillard a The Associated Press. “Y luego, cuando se trata del éxito de hoy, simplemente se olvidaron de mí”.

Los abogados de Celsius argumentaron en la corte y en presentaciones anteriores que la compañía alcanzó su mayor éxito después de que terminó el acuerdo de patrocinio de Flo Rida, y que otras decisiones comerciales llevaron a un aumento de las ventas y el valor de las acciones. Celsius aún podría apelar el veredicto, pero no estaba claro de inmediato si lo harían.

Los abogados de la compañía no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios de The Associated Press.

Según la demanda civil, Flo Rida fue embajador de la marca Celsius de 2014 a 2018. Durante ese tiempo, Dillard desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de una nueva era para el desarrollo, crecimiento y expansión de la marca de la empresa, presentando Celsius a millones de personas en todo el mundo, según informa la denuncia.

Dillard y sus abogados argumentaron que la asociación abrió paso para que Celsius aumentara su cartera de productos, lo que incluye agregar un producto en polvo y una nueva línea de productos llamada Celsius Heat junto con la asociación de Flo Rida. Desde entonces, la empresa ha vendido y recaudado constantemente ingresos por sus productos en forma de polvo.

El abogado John Uustal dijo que Flo Rida quería el 1% de propiedad que le prometieron y que aún estaría dispuesto a aceptar las acciones en lugar de la ganancia monetaria.

“Él (Dillard) amaba el producto y ha sido una relación muy exitosa de cuatro años”, dijo Uustal. “Hubo algunos puntos de referencia. Se suponía que debía obtener acciones cuando ocurrían ciertas cosas. Y hubo una disputa sobre si se habían alcanzado esos puntos de referencia. Así que de eso se trataba".

Dillard dijo que sigue bebiendo productos Celsius e incluso posee algunas acciones de la empresa. Dijo que le gustaría dejar atrás la batalla legal y volver a trabajar con la compañía en el futuro.

“Todavía soy propietario de la empresa”, dijo Dillard. “Y cuando básicamente plantaste la semilla de algo que tiene éxito, no puedes evitar tener amor incondicional”.

FUENTE: AP