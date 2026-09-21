lunes 21  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Cantante francesa acusa a Miley Cyrus de plagio

Amanda Lear cuestionó a Cyrus por las similitudes aparentes entre su canción The Sphinx y el nuevo tema de la estadounidense, Redlights

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de Hannah Montana de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026.&nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026. 

AFP/Valerie Macon

PARÍS.- La diva francesa de la música disco Amanda Lear acusó públicamente el lunes a la cantante estadounidense Miley Cyrus de plagiar una de sus canciones de la década de 1970.

Lear —modelo reconvertida en cantante, musa del pintor surrealista Salvador Dalí y amante del guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones— cuestionó a Cyrus por las similitudes aparentes entre su canción The Sphinx y el nuevo tema de la estadounidense, Redlights.

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Cyrus lanzó su décimo álbum, Bass Persuades, el viernes pasado; se trata de una obra de dance-pop de diez temas que incluye la balada "Redlights", la cual invita a comparaciones con la canción de Lear de 1978, caracterizada por un ritmo más lento y una voz grave y rasgada.

Sin represalías

"¡Gracias, Miley, por copiar mi canción The Sphinx! ¡Me siento halagada!", escribió Lear en las redes sociales el domingo, utilizando las etiquetas ripoff (imitación barata) y copycat (imitadora).

"Nunca he sido partidaria de los litigios, pero mi discográfica, Universal, y los editores del tema —cuya letra escribí yo— quieren que se reconozca el plagio", declaró Amanda Lear a la AFP el lunes.

"Simplemente señalé la situación agradeciendo a Miley Cyrus y añadiendo que me sentía halagada. Nunca amenacé con una demanda ni con represalias", agregó.

Lear es una prolífica compositora y cantante que ha producido más de 20 álbumes.

Se cree que los Rolling Stones escribieron una canción sobre ella, "Miss Amanda Jones", que data de la época en que era una figura destacada del Londres de los años sesenta (Swinging Sixties).

FUENTE: Con información de AFP

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