Cantante Irene, de Red Velvet, pide disculpa a editora

"Esta es Irene. Me disculpo sinceramente por lastimar a la editora con mi actitud tonta y mis palabras y acciones descuidadas. Recibí mucha ayuda de personas que se esforzaron para que yo llegara a donde estoy ahora, y lamento haberlos lastimado mucho con mi comportamiento inmaduro. Este incidente me ha hecho recordar el pasado, y estoy muy avergonzada de mis malas palabras y acciones, y siento por la actitud hacia los miembros del personal una vez más", expresó la joven cantante de 29 años de edad, quien acotó que tendrá más cuidado en próximos trabajos profesionales.

"Pensaré y actuaré con más cuidado para que esto no vuelva a suceder. Realmente lamento las preocupaciones que causé a los fanáticos por este incidente", finalizó la cantante Irene.

Previo a estas disculpas, la editora Kang Kook Hwa publicó un relato de primera mano de cómo fue maltratada por una celebridad, por lo que un gran número de internautas especularon que la persona en cuestión era Irene, de Red Velvet, debido a los hashtags que usó Kang Kook Hwa: Monster y Psycho.

“Debería haberme preparado con las historias que escuché antes de conocerla, pero hoy me quedé sin palabras cuando esta persona me picó con sus palabras que son como agujas eléctricas. No tuve más remedio que quedarme quieta con las manos, los pies e incluso el cerebro atado. Tuve que quedarme quieta frente a esa cara repulsiva que histéricamente me daba un ataque. Tuve que quedarme allí como una tonta sin nada que pudiera hacer”, señaló Kook Hwa, según información publicada por el medio La República.

Kang Kook Hwa es conocida por su trabajo de más de 15 años al lado de famosos coreanos en el rubro de la dirección visual.