Cantante Juan Rivera revela que fue abusado sexualmente de niño

“Tú me dijiste eso una vez”, respondió Saavedra.

Tras ello, Juan Rivera rememoró lo ocurrido cuando tenía 7 año de edad.

Juan Rivera rememora el abuso

“Era una mujer y como yo era niño decía: 'está chido (está bien), está chido'. Como tenía 7 años dije: 'está chido este rollo'. (Ella tenía) 14. (Pensaba) 'soy niño, ella niña y esto es normal'", recordó.

Aunque el presunto abuso sexual ocurrió hace varias décadas, el artista asimiló el hecho ya de adulto.

“Yo no capté que era una locura hasta que mi Juanito tenía 7 años. Dije: 'no si yo tendría esa edad, le robaría la inocencia a mi morro (hijo), pero como se me hacía chido, no sabía qué onda (sucedía)”, dijo. "Por eso tiene uno que andarlos cuidando, pero muchas veces, cuando los violan, por más que quieras no los puedes cuidar porque ya vienen así, vienen dañados del cerebro, ya vienen dañados con la violación", agregó.

Esta no es la primera vez que la famosa familia afronta una experiencia de abuso sexual.

"Es bien sabido que Rosie Rivera sufrió abuso sexual por parte de José Trinidad Marín, el primer esposo de su hermana Jenni Rivera, quien también violó a sus hijas Chiquis y Jacqueline. La Diva De La Banda tomó acciones legales contra este delito y, luego de que su exmarido estuvo prófugo por nueve años, fue detenido y condenado a 31 años de prisión", reseñó People en Español.