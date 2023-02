Cantante Leslie Shaw desmiente romance con esposo de Thalía

"Ella es súper linda, me empezó a comentar en mis fotos, empezamos a conversar por redes, yo le mandaba música mediante la disquera, siempre ha habido respeto", dijo Leslie Shaw al referirse a Thalía.

Luego, la conductora Magaly Medina le preguntó si conoció a Tommy Mottola cuando tuvo la oportunidad de grabar el videoclip del tema Estoy soltera junto a la mexicana y Farina.

"Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él (Tommy Mottola) nunca en mi vida", aseveró la peruana, al traer a colación la noticia de infidelidad que trascendió en TikTok.

"Entonces, cuando salió el tiktoker, encima yo estaba feliz saliendo de mi clase de pole dance, y mi papá me manda el tiktoker y me dice: 'ay, que guardadito te lo tenías'. ¿En qué momento?, ¿qué pasó?", contó Leslie Shaw. "Nunca en mi vida. El día del videoclip, ella obviamente tiene un equipo grande, la mayoría eran chicas... él (Tommy) en ningún momento fue... a él yo no lo conozco en persona", enfatizó la cantante de 33 años.

Aunque Leslie Shaw desmintió el romance con el empresario de 74 años, algunas fuentes han asegurado que Thalía y Tommy no pasa por su mejor momento en el matrimonio.

"Fuentes aseguran que Tommy Mottola y Thalía están viviendo vidas separadas desde hace un tiempo. Ella en su casa de Los Hamptons y él en su departamento de la ciudad de Nueva York", indicaron los conductores de Hoy Día.

