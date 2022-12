El fallido romance entre Shakira y Gerard Piqué

Mucho se especuló entonces sobre el inicio de su romance, pero la misma Shakira confirmó que se conocieron cuando ella asistió al festival Rock in Rio. "Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos", dijo la cantante en el programa El Hormiguero.

Piqué también lo confirmó. En 2020, el defensa de la selección española dijo al diario catalán L’Esportiu que él estaba seguro de que se verían nuevamente en la final de la copa del mundo.

"El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos", comentó.

En 2011, Shakira hizo oficial la relación con un tuit en el que compartió una foto de ambos y citó: "Les presentó a mi sol", decía el tuit.

Desde entonces, el romance se mantuvo y las muestras de su amor se veían en cada participación de alguno en un evento al que el otro asistía. Asimismo, Shakira no dejó de hacer evidente en sus letras lo enamorada que estaba de Piqué.

En su canción 23, la letra reza: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”; mientras que en La Bicicleta, Shakira le dice a Carlos Vives: "Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona".

12 años de amor

Con tan solo un año de relación, Shakira y Piqué anunciaron que serían padres de su primer hijo, Milan. El primogénito nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona, España.

El nombre tiene una significación importante en eslavo: querido, lleno de gracia y amoroso.

Un año y medio después, la pareja volvió a ser noticia al confirmar que esperaban al segundo fruto de su amor: Sasha. La cantante lo hizo público en una entrevista para la revista Cosmopolitan en agosto de 2014.

El segundo bebé nació en enero de 2015.

Las fotografías de la familia siempre estaban presentes. Sin embargo, en 2017 corrieron rumores de una presunta separación. Entonces, Gerard aplacó los chismes con una publicación en Instagram de los cuatro acompañada de un mensaje: "Domingo. Tiempo de familia".

Hasta marzo de 2022, la pareja seguía siendo una de las más consolidadas en el mundo deportivo y del entretenimiento.

Tras una goleada del FC Barcelona al Real Madrid, la cantante publicó una foto que manifestaba su emoción y apoyo.

Sin embargo, semanas más tarde nuevos rumores se hicieron presentes; pero esta vez, todo parecía indicar que el catalán le había sido infiel a la colombiana. Luego de unas semanas en silencio, Shakira y Piqué confirmaron su separación.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, manifiesta un comunicado emitido por ambos.

La separación

Muchos han sido las especulaciones que corren tras la ruptura de Shakira y Gerard Piqué. No obstante, conforme avanzaban y llegaban a acuerdos, la información oficial era publicada para romper con los rumores.

Luego de cuatro meses en silencio, Shakira concedió una entrevista a ELLE de España en la que manifestó lo difícil que ha sido para ella la situación, pues también enfrenta un juicio por un presunto fraude fiscal, así como el delicado estado de salud que tiene su padre.

"Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan".

Aunque muchos dicen que canciones como Te felicito y Monotonía son un claro mensaje de lo que sucedió; hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado el porqué de la separación.

Luego de varias negociaciones legales, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo acerca de la custodia de los hijos que tienen en común, Milan (9) y Sasha (7).

De acuerdo con información reseñada en La Vanguardia, la expareja acordó que los niños se irán a Miami para vivir junto a la colombiana.

"Tras 12 horas de negociación, y esta era la enésima reunión entre ambas partes, Gerard Piqué torció el rey sobre el tablero. Shakira se cobraba el precio de la ruptura como vencedora de una batalla que parecía interminable imponiendo su voluntad: Milan y Sasha se irán con ella a Miami. Como medida de gracia, los niños pasarán en Barcelona las Navidades, pero en cuanto comience 2023 el futbolista les dirá hasta pronto asumiendo un sacrificio muy doloroso a fin de que los menores no vivan una separación de sus padres aún más traumática", informó el periódico español.

El pasado jueves 1 de diciembre, Shakira y Piqué se encontraron una última vez en La Ciudad de la Justicia, el complejo que alberga los juzgados de Barcelona, para poner fin a su separación.

Shakira llegó vestida de negro y con unos lentes de sol que vislumbraban la seriedad que la acompañaba; mientras que Gerard llegó también con un semblante serio y una gorra. Ante las cámaras no se encontraron, sino en el interior del juzgado.

La colombiana aprovechó el momento para también enviar un mensaje a quienes han creado rumores sobre una presunta relación con un profesor de surf. "Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar", dijo en declaraciones para la agencia española EFE.

FUENTE: REDACCIÓN