Cantante Selena Gómez se declara "anti redes sociales"

Selena Gómez hizo la declaración durante una entrevista con el cirujano general, el doctor Vivek Murthy,

En el programa, los dos entraron en un discurso sobre “la soledad crónica y el poder curativo de la conexión humana”.

El video fue publicado en las redes sociales oficiales de Rare Beauty,

“Hablo mucho sobre la tecnología. Personalmente, durante dos años no he tenido ninguna red social en mi teléfono, aunque uso la plataforma, me aseguro de aprobar las cosas que quiero escribir, pero no las miro. No está en mi teléfono “, dijo Selena Gómez.

“Creo firmemente que hay algo en las redes sociales por las que se culpa a la tecnología por el aumento de la soledad y la desconexión…”, subrayó.

“Todos los días me despertaba y pensaba ¿por qué estoy haciendo esto? Si constantemente pienso que estoy haciendo algo mal, ¿sienten que no soy auténtica? Si es cada parte de mi ser “, expresó Selena Gómez.