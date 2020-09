Selena Gómez, reconocida por Hispanic Heritage Foundation

"Hispanic Heritage Foundation está encantada en reconocer a Selena Gómez con el Premio de las Artes por su impacto en la cultura estadounidense y mundial a través de su música y películas, pero también por su valentía como defensora de la salud mental”, dijo por medio de un comunicado José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de Hispanic Heritage Foundation.

“Hay poder en la vulnerabilidad y Selena Gómez ha hecho que esté bien hablar sobre temas difíciles con los que todos lidiamos, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Selena es un modelo a seguir para muchos por muchas razones. Estamos orgullosos de destacar su inspiradora historia a través de los premios Hispanic Heritage Awards”, agregó Tijerino.

Selena Gómez ha vendido más de 145 millones de sencillos en todo el mundo.

Lose You to Love Me, el primer sencillo de su álbum Rare, ha sido aclamado por la crítica y marcó un momento histórico para la cantante cuando consiguió su primer número uno en la lista Billboard Hot 100. El álbum debutó en la cima de las listas y fue proclamado como uno de los mejores álbumes del género pop. La revista Time lo calificó como un regalo pop, mientras que The Rolling Stone lo catalogó como un acto de crueldad divina.

En 2017, Gómez fue nombrada la mujer del año de Billboard. También colaboró recientemente con la sensación del K-pop Black Pink en el nuevo sencillo Ice Cream y esta semana lanzó su línea de cosméticos Rare Beauty.

Con respecto a su trayectoria en la pantalla grande, Selena Gómez comenzó a hacer la transición de joven actriz a adulta con la película Spring Breakers, de Harmony Korine. La cinta se estrenó en el Festival de Cine de Venecia con elogios de la crítica, mientras que la actuación de Gómez fue señalada como una ruptura.

También apareció en la película nominada al Premio de la Academia The Big Short junto a Brad Pitt y Ryan Gosling; así como en Fundamentals of Caring, junto a Paul Rudd. La última película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2016 y Gómez fue nombrada por Vulture como una de las 20 mejores actuaciones de Sundance 2016.

Otros créditos incluyen: Rudderless, Neighbors 2 y la película de James Franco, In Dubious Battle. Recientemente, Gómez actuó junto a Bill Murray y Adam Driver en The Dead Don’t Die, dirigida por Jim Jarmusch, la cual se estrenó en el Festival de Cine de Cannes.

Selena no solo se ha destacado como actriz y cantante, a su lista de créditos se suma su rol como productora ejecutiva de la serie original de Netflix 13 Reasons Why.

Por otra parte, Selena Gómez ha utilizado sus plataformas para hablar acerca de causas sociales a lo largo de su carrera y esto fue evidente cuando fue la productora ejecutiva de la serie documental de Netflix Living Undocumented, que generó revuelo y discusión sobre el tema polarizado de las personas indocumentadas que viven en los Estados Unidos. Además, se desempeña como productora ejecutiva del largometraje Broken Hearts Gallery para Sony y del nuevo programa de cocina de HBO, Max Selena + Chef.

The Hispanic Heritage Foundation fueron creados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Este premio se ubica entre los más altos honores otorgados por latinos a latinos y cuenta con el apoyo de 40 instituciones nacionales que sirven a los hispanos.