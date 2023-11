Cantante SZA lidera con nueve nominaciones la carrera a los Grammy

El solicitado productor Jack Antonoff obtuvo seis nominaciones por su trabajo tanto con Swift como con la cantante de pop barroco Lana Del Rey, cuyo álbum Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd le valió varias nominaciones.

Reinar en los Grammy 2024

SZA está preparada para reinar en la gala, con nominaciones que abarcan todas las categorías. La cantante de R&B fue aclamada por sus historias románticas con su debut Ctrl en 2017 y encabezó las listas musicales de nuevo con SOS (2022).

Y Bridgers, parte de Boygenius conformado por Julien Baker y Lucy Dacus, obtuvo siete nominaciones mientras que el grupo en colectivo consiguió seis, tanto en los primeros apartados como en las categorías de rock.

La ya premiada Eilish tiene seis posibilidades de ganar un Grammy gracias a su trabajo en el éxito de Greta Gerwig, la película Barbie, cuya banda sonora, en la que también participa Dua Lipa, obtuvo nominaciones en las categorías principales y en los campos de medios visuales.

Y si Midnights de Swift gana el premio al Álbum del año, sería la cuarta victoria récord de la cantante de 33 años, que ya está en la cima del mundo de la música.

Actualmente está empatada como máxima ganadora del Grammy más prestigioso con Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Mujeres al poder

El músico de jazz Jon Batiste es el único candidato a Álbum del año, dos años después de imponerse a la realeza del pop y dominar la gala de 2022.

En esta ocasión obtuvo seis nominaciones, al igual que Miley Cyrus y la cantautora country Brandy Clark.

El codiciado ingeniero de audio Serban Ghenea, que mezcló Midnights de Swift, obtuvo siete nominaciones.

La estrella emergente del R&B Victoria Monet también obtuvo siete nominaciones, incluidas las de los prestigiosos premios Grabación del año y Mejor artista revelación.

Conocedores de la industria predicen que Ice Spice ganará esta última categoría, tras un año excepcional en el que la burbujeante rapera del Bronx se ha hecho viral en repetidas ocasiones y ha colaborado con Swift.

Controversia

Y la futurista del pop Janelle Monae obtuvo su segunda nominación a Álbum del año por The Age of Pleasure.

El año estelar para las mujeres de la música es una larga espera para muchos críticos de la Academia de Grabación, la institución detrás de los Grammy, que durante muchos años ha enfrentado críticas de una abrumadora preferencia por lo caucásico y masculino.

En 2019, Neil Portnow, el anterior director de la Academia de Grabación, fue criticado por decir que las mujeres debían dar un paso al frente para alcanzar una representación justa en la industria de la música, comentarios que pronunció en el pico del movimiento #MeToo.

Portnow fue denunciado el 8 de noviembre por una artista musical que lo acusa de haberla drogado y violado en la habitación de un hotel de Nueva York en 2018.

La demanda también acusa a la Academia de negligencia, al decir que protegió a Portnow y desestimó los relatos de su abuso.

Tanto la organización como Portnow niegan las acusaciones.

FUENTE: AFP